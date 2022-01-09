Главный российский фигурист снялся с чемпионата Европы. Мудрое решение Мишина или конец Коляды?

Травма Михаила — не трагедия для него, а защита статуса лидера сборной.

Чемпионат Европы за последние дни потерял многих действующих лиц: сборная Израиля снялась почти в полном составе, главный ветеран — 41-летняя парница из Британии Зоя Джонс — тоже не приедет, потому что подхватила коронавирус. Сильный итальянец и претендент на победу Маттео Риццо сломал коньки. А лидеры мировых танцев Габриэлла Пвпадакис и Гийом Сизерон вообще не стали стесняться и без обиняков заявили, что хотят поберечься перед Олимпиадой и боятся заразиться. Последнее вызывает большие вопросы с точки зрения этики. В умирающем европейском фигурном катании Пападакис / Сизерон — один из немногих живых брендов, и демарш французов торпедирует и ISU. Вспомните, как критиковали норвежских лыжников за бойкот прошлогодних этапов Кубка мира. Нынешняя ситуация ничем не отличается. Почему бы тогда не сняться вообще всем? Степанова / Букин после укола «Спутником» не боятся коронавируса что ли? Бессмертие вакцина пока не дает.

Что произошло с Колядой?

Однако свежая новость о травме Коляды для нас в разы важнее. По информации федерации фигурного катания России, Коляда получил травму на тренировке, на Евро его заменит Андрей Мозалев, занявший третье место на чемпионате России и полностью заслуживший поездку в Таллин по спортивному принципу. От кармического характера события отделаться трудно.

Один из тренеров группы Татьяна Мишина добавила, что Михаил подвернул правую стопу и выразила надежду, что он успеет восстановиться к Олимпиаде.

Александр Коган в разговоре с «СЭ» был еще более конкретен:

— Думаю, что Миша успеет восстановиться к Олимпийским играм. Но само восстановление займет какое-то время: неделю, может, чуть больше. Трудно сказать точнее, потому что все будет зависеть от спортсмена, — заключил гендиректор ФФККР.

Таким образом, паниковать не стоит — к 1 февраля, когда сборная России вылетает со сборов из Красноярска в Пекин, Коляда будет в добром здравии. Травма не фатальна. Любопытно, что Коляда со своими партнерами по группе сейчас на сборах в Эстонии. То есть боязни заразиться, как у ипохондриков Пападакис и Сизерона, тут точно нет — Михаил мог сесть в арендованную машину и доехать до дворца без контактов с другими людьми.

Михаил Коляда (слева) и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Возможно, Коляду решил поберечь Мишин

Можно даже пойти дальше и предположить, что хитрый лис Алексей Мишин поступил, как некоторые другие мировые тренеры и решил лишний раз свою главную фигуру в бой не вводить. Половина российских фигуристов выступают с травмами и повреждениями различной степени тяжести, такие легкие недуги «закалываются» обезболивающим — и вперед, в бой. Примеров выступления с риском для здоровья только в этом сезоне полный вагон — Трусова, Усачева, Синицина/Кацалапов, Загорски/Гуррейро. Вопрос в том, нужен ли Коляде этот чемпионат, учитывая не лучшее состояние? Вероятно, нет.

Коляда — не фигуристка Тутберидзе и не танцор, которые выступили бы не ниже определенной планки. Даже после полутора лет у Алексея Мишина он не стал стабильным фигуристом. Поэтому приехав в Таллин, проиграть он мог больше, чем потенциально выиграть. Да, шанс на первый для себя большой личный титул был уникальный. Но можно было за три недели до Олимпиады растерять остатки своей репутации, упав с пары прыжков и заняв какое-нибудь четвертое место. Кто скажет, что это нереальный сценарий? Давайте добавим драмы — как бы Марк Кондратюк ни скромничал, называя после чемпионата России Коляду лидером сборной, он у Михаила в Петербурге выиграл. А если бы в Таллине повторилось то же самое? От нашего «белого ворона» и Мозалев с Семененко были недалеко. А теперь Коляды в Таллине не будет. После отмены финала Гран-при и снятия с Евро остается эффект тайны, а победа Кондратюка в 0,7 балла остается единичным случаем.

Независимо от того, только ли травма сыграла роль или все-таки решающее слово было за Профессором.

Коляда вряд ли претендует на Олимпиаде на бронзу в личном зачете — помимо европейцев на нее солидный список претендентов из США, Японии и даже других азиатских стран. Но для командного турнира выступления мужчины- одиночника, кто бы им ни был, предельно важны. Пока вроде бы место Коляды в нем без вопросов. Но результаты чемпионата Европы могут подкинуть пищи для размышлений.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А стоит ли Таллин свеч?

Вообще же снятие Коляды ставит вопрос глобальнее — а нужен ли лидерам сборной России чемпионат Европы. Доводилось слышать разговоры о возможном снятии с Евро одной из пар Тамары Москвиной, наверняка с учетом обстоятельств об этом думали Синицина и Кацалапов. Американцы, к примеру, посылают на Чемпионат четырех континентов, занявших 4-6-е места на своих nationals. Не призываю к таким радикальным находкам, но так ли пострадает международная репутация Валиевой от пропуска одного турнира? Мишиной/Галлямова? Окей, для них это возможный новый титул. Но у Бойковой/Козловского и Синициной/Кацалапова он есть. На соревнованиях не потренируешь новые элементы, не отточишь программу так, как на своем катке. Если им гарантировать путевку в Пекин, то, пожалуй, стоит спросить у спортсменов, так ли они хотят лицезреть красоты средневековой эстонской столицы.

Ну и логичное заключение — желаем Михаилу здоровья. Не уверен, что он готов оставаться еще на четыре года после Олимпиады, и каждая травма снижает вероятность положительного решения по этому вопросу.