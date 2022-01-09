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В ФФККР прокомментировали травму Коляды и высказались о его восстановлении к Олимпиаде

19:28
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал корреспонденту «СЭ» снятие Михаила Коляды с чемпионата Европы в связи с его травмой.

«Думаю, что Миша успеет восстановиться к Олимпийским играм. Но само восстановление займет какое-то время: неделю, может, чуть больше. Трудно сказать точнее, потому что все будет зависеть от спортсмена», — сказал Коган «СЭ».

Ранее, 9 января, стало известно, что на чемпионате Европы воспитанника Алексея Мишина заменит Андрей Мозалев.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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