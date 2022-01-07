Чемпионат Европы по фигурному катанию: основная информация

Главное о предстоящем европейском первенстве.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 16 января 2022 года.

Где пройдет

Турнир во второй раз в истории примет столица Эстонии. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Тондираба».

В июне 2019 года в Риме на конгрессе ISU поступило шесть заявок на чемпионат Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были финские города Эспоо и Хельсинки, столица Болгарии София, британский город Шеффилд, а также чешский город Острава. Эстония во второй раз получила право на проведение континентального чемпионата.

Кто выступит

Спортсмены будут выступать в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования будут проходить четыре дня.

В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (туда также входят Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2021 года.

По итогам чемпионата Европы 2021 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Кто пропустит

6 января стало известно о том, что французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят турнир, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Расписание соревнований

12 января

12.50. Мужчины, короткая программа

19.45. Пары, короткая программа

13 января

12.15. Женщины, короткая программа

20.00. Пары, произвольная программа

14 января

13.00. Танцы на льду, ритм-танец

19.00. Мужчины, произвольная программа

15 января

14.35. Танцы на льду, произвольный танец

19.30. Женщины, произвольная программа

16 января

16.30. Показательные выступления