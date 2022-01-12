Перед стартом главного турнира января интервью «СЭ» дал новый президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга олимпийский чемпион-2002 Антон Сихарулидзе.

Федерация

— Когда вам предложили стать президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, вы наверняка взвешивали все за и против. Что было за — ясно. А что против?

— Я не мыслил такими категориями. Просто четко осознавал, что эта работа потребует много времени. Оставалось найти его в своем графике. В конце концов, понял, что смогу сконцентрироваться на делах в федерации, собрать профессиональный коллектив и совместными усилиями наладить работу.

— Не смущало, что последние 14 лет живете в Москве?

— Ничуть. Я регулярно бываю в Петербурге, поскольку наша компания напрямую связана с ОАО «Газпром», а его основной офис именно там. Уже привык к поездам и самолетам. Минимум раз в неделю приезжаю в Питер.

— Интересно, что вам милее — «Сапсан» или самолет?

— Когда со мной сотрудники, «Сапсан» удобнее. Можно спокойно посидеть, пообщаться. Если я один — предпочитаю самолет. Все-таки меньше времени уходит на дорогу.

— Вы по-прежнему один из совладельцев «Газэнергосервиса»?

— Да.

— От строительства отошли?

— Нет. Продолжаем строить в нефтегазовой отрасли.

— Всё вдалеке от Москвы?

— Наша компания вела строительство в 15 регионах России — от Ленинградской области до Уренгоя.

— Сколько человек работает у вас в компании?

— Около пяти тысяч.

— Ну вы и размахнулись! Когда произносите «дом» — это Москва?

— Да. Дом там, где твои дети. Мои живут в Москве, поэтому уже давно называю ее домом. Но честно вам скажу: приезжаю в Питер — через несколько часов и он становится родным. Чудесный город, с которым связано множество прекрасных воспоминаний.

— За три недели, что возглавляете федерацию, — самый сложный день?

— Не могу выделить. Правда, выборы проходили 17 декабря, а уже 23-го в Петербурге стартовал предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию. Так что в работу пришлось включиться без раскачки. В тот момент все наши силы были направлены на проведение турнира. А дальше Новый год, праздники...

— В Таллин на чемпионат Европы собираетесь?

— Нет. Там жесткий ковид-протокол, участники живут в «пузыре». Не будет возможности встретиться ни с тренерами, ни со спортсменами. Ну и смысл лететь? Поболею за ребят дома, у телевизора.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пары

— Недавно вы обронили в интервью: «Когда смотрю соревнования с трибуны, могу и всплакнуть». На чемпионате России такое было?

— Да, слезы навернулись, когда катались Мишина с Галлямовым и Бойкова с Козловским. Обе пары тренируются у Тамары Москвиной, в школе, которую мы поддерживаем уже пятый год. Создали ее и полностью финансируем. Безумно приятно, когда твои воспитанники побеждают на серьезных турнирах. Я же помню, как начиналась школа...

— Как?

— Вообще с пустого места! Многие сомневались в успехе, но всего за четыре года мы смогли подготовить чемпионов мира. Имею в виду Мишину с Галлямовым, которым сейчас и на чемпионате России не было равных. А Бойкова с Козловским завоевали серебро.

— Две классные пары в одной группе в предолимпийский сезон — это проблема?

— Наоборот, в моем понимании это огромный плюс. Постоянная конкуренция только подстегивает. Да вы посмотрите на результаты — с прошлого года на всех крупнейших мировых турнирах обе пары среди лидеров. На последнем чемпионате страны тоже откатались лучше других. Причем были безупречны как в короткой программе, так и в произвольной.

— Как полагаете, кому в подобной ситуации сложнее — первому номеру или второму?

— На этот вопрос у меня нет ответа. Обе пары настолько сильны, что дележ на первых и вторых номеров тут весьма условный. После любого турнира расклад сил может поменяться. Еще раз подчеркну: самое главное — результат. Раз он есть, значит, работа в школе Тамары Николаевны выстроена правильно.

— Напрашивается параллель с Нагано-1998, когда у Москвиной тоже были две мощные пары — вы с Бережной и Казакова/Дмитриев.

— Да, при подготовке к Олимпиаде мы ежедневно тренировались на одном льду. Долго находиться в конкурентной среде непросто, но для меня и Лены Бережной это точно было большим подспорьем. Для Оксаны и Артура, думаю, тоже. Порой, когда наступает усталость, хочется на все махнуть рукой, взять передышку. Но посмотришь на другую половину катка, где ребята чисто катают программу, — и сразу включаешься на полную катушку. Стараешься доказать — ты не хуже. У Оксаны с Артуром тогда было гораздо больше опыта, мастерства. А мы — юные, сырые. Тянулись за ними.

— Москвина вспоминала в «Разговоре по пятницам»: «Казакова почему-то решила, что я отдаю предпочтение Бережной и Сихарулидзе. Фыркала: «Вот, ваши любимчики...» Мы придумывали обходной маневр — звонили то мужу Оксаны, то массажисту. Объясняли им, что сказать Казаковой. Чтобы разбить ее неуверенность и ревность».

— Как на духу — я не чувствовал, что Оксана ревниво относится к нашей паре. Во-первых, в силу юного возраста нам было просто не до этих мыслей. Во-вторых, в тот момент полностью сосредоточились на своих программах. К тому же Оксана, если и высказывала недовольство Тамаре Николаевне, то исключительно в приватных разговорах.

— В Нагано золото завоевали Казакова и Дмитриева, вы же довольствовались серебром...

— Невозможно объяснить, как мы хлопнулись, выполняя последний элемент программы. Нехарактерная ошибка. Это же не прыжок, не выброс. На выезде из поддержки ставил Лену. Внезапно за сантиметры до льда каким-то макаром ее ботинок попал в мой, да еще под таким наклоном, что коньки съехались. И мы рухнули. Трагическое стечение обстоятельств. В итоге десятой балла нам и не хватило.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Танцы

— Вернемся в день сегодняшний. Как вам мнение хореографа Елены Матвеевой, которая назвала чемпионат России в Петербурге «самым лицемерным за долгие годы»?

— Не могу согласиться. Возьмем пары. На мой взгляд, здесь все закономерно. Результаты первой тройки соответствуют уровню катания. У профессионалов не должно быть никаких вопросов.

— Матвеева не в восторге от проката Тарасовой и Морозова: «Какие бы программы им ни ставили, кто бы с ними ни работал, каждый год сбой в одних и тех же элементах. То сальхов недокрутят, то поддержка выпадет. Сейчас могли и третье место уступить Павлюченко/Ходыкину».

— А мне нравится, как катаются Тарасова и Морозов. Импонирует их стиль — легкий, романтичный. Уверен, на Олимпиаде развернется острейшая борьба за медали между тремя нашими дуэтами и китайской парой Суй/Хань. Они все приблизительно на одном уровне. Кто чище откатает, тот и выиграет.

— Еще Матвеева считает, что Дэвис и Смолкину поставили слишком высокие оценки, а другим танцорам, наоборот, занизили.

— Ой, с танцевальными дуэтами всегда очень сложно. Там чуть меньше элементов — соответственно, меньше возможностей объективно оценить, кто сильнее на данный момент. Допустим, в парном катании сорвал прыжок или поддержку, упал с выброса — любому понятно, что это ошибка. В танцах все не настолько очевидно.

— Безусловно.

— Что касается Дэвис и Смолкина, то сейчас много разговоров вокруг этого дуэта и их оценок на чемпионате страны. Мне трудно комментировать выступление ребят — я же не профессиональный судья в танцах. Но после новогодних каникул приеду в Питер и обязательно поговорю с арбитрами, работавшими на турнире. Пусть четко объяснят, какими критериями руководствовались при выставлении оценок. Хочется разобраться в ситуации.

— Кстати! Вы же собираетесь поднимать в Петербурге танцы на льду...

— Да, для меня удивительно, почему в таком городе танцы никогда активно не развивали. Это неправильно! Раз в фигурном катании четыре дисциплины, нужно каждой уделять внимание. Сегодня мы открыты к диалогу, можем обеспечить уникальные условия для подготовки. Надеюсь, фигуристы заинтересуются нашим проектом и скоро в Питере появятся сильные танцевальные дуэты. А за ними и юниоры подтянутся. Так создается преемственность.

— Когда ждать конкретных решений?

— Конечно, после окончания сезона. Сейчас не время для резких шагов — на носу Олимпиада. Наша мечта — чтобы на Играх-2026 Петербург был представлен во всех видах фигурного катания. Не для галочки — ребята должны бороться за медали! Ну а возвращаясь к итогам последнего чемпионата России...

— Так-так...

— У одиночниц было два явных лидера — Валиева и Трусова. На фоне остальных эти фигуристки со своими четверными прыжками сейчас действительно на другой планете. У мужчин результаты тоже вполне закономерны. Коляда хоть и лидер сборной, но откатался с ошибками — и опустился на второе место. Кондратюк справедливо его обогнал.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Одиночники

— Вы понимаете, за счет чего можно обыграть Валиеву?

— Пожалуй, с ее нынешним уровнем катания это нереально — при условии, что выступит без грубых ошибок. Камила — безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр. На сегодняшний день на голову сильнее всех. Вообще за последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери развивают девочек не только с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям. Это достойно восхищения.

— Разумеется.

— Хорошо работает и академия Жени Плющенко, там тоже есть яркие юниорки с четверными прыжками. Теперь все это нужно собрать в программу и выступать чисто уже на взрослых стартах.

— За Щербакову тревожно после не самого убедительного проката на чемпионате России?

— За эти годы Аня проявила себя как настоящий боец. Катала чисто свои программы, несмотря на травмы, болезни, другие трудности. У меня нет сомнений, что лучший прокат Щербаковой в нынешнем сезоне еще впереди.

— Чего не хватило Туктамышевой, чтобы попасть в тройку?

— Сейчас у девочек такая конкуренция, что одна-единственная ошибка способна перечеркнуть всё. К сожалению, в короткой программе Лизе не удался коронный элемент — тройной аксель. Произвольную откатала здорово, но отрыв в баллах от лидеров был уже слишком велик.

— Есть хоть один шанс, что Туктамышева поедет на Олимпиаду?

— Я бы очень хотел, чтобы этот шанс был. Но... Команда уже сформирована. Будем реалистами — если не случится форс-мажора, в Пекин отправятся те же девочки, что выступят в Таллине.

— Из-за травмы чемпионат Европы пропускает Коляда. Вы в курсе, что с ним стряслось?

— Получил травму на тренировке. К Олимпийским играм, надеюсь, успеет восстановиться.

— Коляду заменит бронзовый призер чемпионата России Мозалев, которого изначально от «Европы» отцепили. Вместо него в заявку включили Семененко, занявшего в Питере четвертое место. Как вы отреагировали на такое решение?

— Третий номер в сборной — на усмотрение федерации. У Семененко большой потенциал, чувствуются задатки лидера. Он прекрасно выглядел на тренировках, хорошо откатал короткую программу. Наверное, поэтому ему и дали шанс выступить на чемпионате Европы. А вот согласен я с этим решением или нет — уже другой вопрос.

— Что случилось с чемпионом Европы-2020 Алиевым, который провалил второй сезон подряд?

— Наверное, пора что-то менять... Был период, когда Дима хорошо катался, мы с интересом смотрели на его выступления. Но сейчас пропала стабильность. Это говорит о пробелах в подготовке. Надо сесть и разобраться, почему так происходит. Мне Алиева искренне жаль, парень очень талантливый.

— Алиев живет в Петербурге. Общались с ним?

— Нет. После чемпионата России все сразу разъехались. Чуть позже обязательно поговорю и с Димой, и с его тренером Евгением Рукавицыным.

— На Олимпиаде бронза кого-то из наших одиночников станет чудом?

— Да любая медаль на Олимпийских играх — это чудо! И огромное достижение — конкуренция-то ого-го! Ну а для наших одиночников самое главное — чисто откатать свои программы. Рассуждать о борьбе за медали, совершая по две-три ошибки в произвольной, не приходится.

— Если в команднике наши парни не попадут в тройку, для сборной это будет критично? Или в остальных дисциплинах у нас такой запас, что все равно возьмем золото?

— У сборной России настолько мощный и сбалансированный состав, что в командном турнире бороться с нами будет крайне сложно любому сопернику.

— Вы-то в Пекин полетите?

— Нет. Из-за коронавируса там очень жесткие ограничения. Лучше остаться дома и спокойно посмотреть всю Олимпиаду по телевизору.