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Татьяна Мишина: «Коляда подвернул правую стопу»

Татьяна Мишина рассказала подробности травмы Коляды перед чемпионатом Европы
19:39
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Татьяна Мишина прокомментировала корреспонденту «СЭ» травму своего воспитанника, из-за которой он пропустит чемпионат Европы в Таллине.

«Михаил Коляда подвернул правую стопу. Подробностей я не знаю, так как нахожусь не в Эстонии. Надеемся, что он успеет восстановится к Олимпиаде», — сказала Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее, 9 января, стало известно, что на чемпионате Европы 26-летнего Коляду заменит Андрей Мозалев.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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