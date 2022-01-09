Татьяна Мишина: «Коляда подвернул правую стопу»

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Татьяна Мишина прокомментировала корреспонденту «СЭ» травму своего воспитанника, из-за которой он пропустит чемпионат Европы в Таллине.

«Михаил Коляда подвернул правую стопу. Подробностей я не знаю, так как нахожусь не в Эстонии. Надеемся, что он успеет восстановится к Олимпиаде», — сказала Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее, 9 января, стало известно, что на чемпионате Европы 26-летнего Коляду заменит Андрей Мозалев.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.