Эту сборную спасет только Туктамышева. Достойна ли ехать в Пекин Щербакова и есть ли место для Коляды?

Таллин пока оставляет больше вопросов, нежели ответов.

Предолимпийский чемпионат Европы должен был внести ясность в очертания будущего состава сборной России на Олимпиаде, причем не сколько в целом по заявке (для этой задачи у нас есть чемпионат страны), а скорее по командному первенству. Только вот после завершения уже сразу двух видов и коротких программ в двух оставшихся в Федерации фигурного катания России наверняка еще больше запутались. Во-первых, в мужской сборной Марк Кондратюк показал Михаилу Коляде как надо бороться с волнением и выступать на серьезных стартах. Во-вторых, в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов вспомнили, что когда-то хотели стать олимпийскими чемпионами. И наконец-то, в-третьих, рокировка в женском одиночном катании теперь практически невозможна. Ведь на Анну Щербакову надежды мало, а Александра Трусова в команднике уничтожит нервные клетки всей стране.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Щербакова в нынеш нем состоянии только мешает сборной

Произвольная программа для Щербаковой сегодня будет часом Х, от которой зависит вся ее дальнейшая судьба. О том, что действующая чемпионка мира в глубоком кризисе, и после победного Стокгольма из него так и не вышла, мы говорили еще в начале сезона. Затем на этапах «Гран-при» Анна вроде бы начала набирать обороты, но к чемпионату России снова наметился спад. Короткая в Таллине — это явно не ее уровень, и от полнейшего провала Анну спас только статус. Вопросы были ко всем элементам, а потеря каскада при прочих равных обычно означает борьбу за сам факт попадания в произвольную. Судьи позволили Щербаковой готовиться ко второму дню женских соревнований, сохранив лицо. Только вот найдет ли в себе силы Анна откатать чисто даже с одним четверным четыре с половиной минуты — большой вопрос.

Еще больший нужна ли такая чемпионка мира нам на Олимпиаде. Ладно, на чемпионате Европы, где по сумме двух прокатов ее может обойти только бельгийка Луна Хендрикс, и то не факт. Эстония уже доказала, что здесь оценивают российских спортсменов не хуже, чем на ЧР в Санкт-Петербурге. Только вот в Пекине такого не будет, а в числе конкурентов появятся американки и японки. Каори Сакомото съест Щербакову и не подавится, а если чемпионка мира ошибется с каскадом в короткой, то и вовсе может уступить сразу несколько позиций. Что поставит всю команду под удар. А ведь именно на короткую, скорее всего, Анну и рассматривали в командный турнир. А финишировала бы Камила Валиева своим очередным мировым рекордом. Теперь придется либо Камиле катать оба вида (а это значит четыре олимпийских проката за полторы недели). Либо — риск с Александрой Трусовой, от которой стабильности с ее контентом ждать глупо.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выбор между Мозалевым и Семененко будет сделан в Красноярске

В этой связи остается только один адекватный сценарий — замена Щербаковой на Елизавету Туктамышеву. О том, что Анна не совсем справедливо обошла Елизавету в олимпийской гонке, говорили еще на чемпионате России. Теперь решение, принятое в Санкт-Петербурге, и вовсе выглядит вредным для страны, хоть и приятным для тренерского штаба №1. Туктамышева — идеальный кандидат для короткой командника, поскольку, по средней оценке, она уступает в мире только Валиевой. Для Камилы оставляем только «Болеро», и позволяем спокойно готовится к разрыву в личном первенстве с большим количеством физических (а главное в ее случае — нервных) сил. Для Елизаветы же это будет лучший шанс красиво завершить карьеру победой на Играх, на фоне которой она может и в личных соревнованиях поборется за тройку. По крайней мере при чистых прокатах у нее будут на это все шансы, а норвежцы с их разговорами про 15-летних юниоров будут публично унижены.

В Петербурге форма Туктамышевой отчасти вызывала вопросы, поэтому разобраться, кто же лучше готов можно, посмотрев еще раз на обеих девушек на тренировках. Благо у руководителей ФФФКР Александра Горшкова и Александра Когана будет такая возможность на предолимпийских сборах в Красноярске. На них поедет весь расширенный состав, включая запасных и, с учетом активного распространения омикрона, излишним это не выглядит. Наверняка раньше, чем за пару дней до вылета в Китай нам не скажут, на ком же все-таки остановилась федерация в мужском одиночном — на Андрее Мозалеве или Евгении Семененко. Технически что на ЧЕ, что на ЧР побеждал Мозалев. Однако разрыв между парнями был незначительным, а прокаты Андрея — не самыми убедительными. Так что в качестве аргумента в пользу Евгения могут сыграть как стабильность прошлого сезона, так и влияние Алексея Мишина. Он до последнего будет биться за каждого своего фигуриста.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вместо Дианы Дэвис в командный турнир готовят Евгению Тарасову

Помимо вопросов о включении в состав Туктамышевой и Семененко, предметом торга наверняка станет и командный турнир для Михаила Коляды. Сама поездка в Пекин для кумира многих возрастных девушек в России и Японии под сомнением не стоит — помешать ей может разве что долгое восстановление после травмы, да и Мозалев с Семененко не показали такого уровня, чтобы вдвоем оставить сборную без признанного ветерана. А вот Марк Кондратюк показал, что достоин «гарантированной» медали не меньше Коляды. Важное качество Марка — уверенность в решающие моменты. Он не сдюжил, когда его отправили в Германию за третьей мужской квотой, воспользовался своим шансом на чемпионате страны и стал новым чемпионом Европы с внушительной суммой. Это разительно отличает Кондратюка от Михаила, ведь 26-летений петербуржец очень боится ответственности. Ведь раны Пхенчхана до сих пор не зажили.

Идея с командным турниром для Дианы Дэвис (и за компанию с ней Глеба Смолкина) очевидно терпит неудачу. Если такой план для танцоров и прорабатывался, то после чемпионата Европы он трудно реализуем. Александра Степанова и Иван Букин вернули утраченные позиции, а эффект ужина с судьями в Варшаве перестал влиять на итоговые результаты. Так что, если Этери Тутберидзе не хочет ради медали для дочери лишать всю страну золота, то об этом стоит забыть. А вот пролоббировать взамен командное первенство для парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова она вполне может. Короткую программу относительно чисто им откатать под силу, а уровень конкуренции в парах сейчас такой, что даже ошибки не помешают им занять первое место и набрать для сборной максимальный балл.