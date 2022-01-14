Валиева в порядке, Щербакова падает, Глейхенгауз шутит. Как российские фигуристки готовятся к произвольной программе чемпионата Европы

К последнему выступлению перед Олимпиадой ученицы Тутберидзе подходят в разных кондициях.

Тутберидзе на тренировку не пришла

Короткая программа девушек на чемпионате Европы погрузила в раздумья. Камила Валиева недосягаема, но Александра Трусова и Анна Щербакова не решили своих проблем и проиграли бельгийке Луне Хендрикс. А если бы и другие иностранки обросли репутационной броней, то наши могли быть еще ниже.

Поэтому перед выходом на тренировку на запасной арене «Тондираба» было если не тревожно, то интересно. В каком состоянии выйдут Александра и Анна?

Первое открытие — две деревянные лавки, из которых состоит трибуна, забиты почти под завязку. Второе — нет Этери Тутберидзе. Видимо, она в эти часы настраивала в разминочном зале Диану Дэвис и Глеба Смолкина, косвенно это подтвердил сам фигурист.

Народ увидел Валиеву. Народ достал телефоны. pic.twitter.com/beWhPIq6v4 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 14, 2022

На тренировке штаб обошелся присутствием Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, врача Филиппа Шветского и массажиста. Доктора рядом нашим фигуристкам сейчас явно не помешают.

Падения есть у всех

Наше трио вышло без спешки. Первой рвалась в бой Трусова — она сняла комбинезон сборной России на несколько минут раньше своих партнерш по группе. Прыгнула тоже первая — чистые тройной и четверной тулупы.

Тяжелее всех выглядела Щербакова. Перед прогоном под музыку она жестко упала с зубцового прыжка и минут пять просто каталась вдоль борта без прыжков. Как она сама сказала, «травм нет» и с тейпом на ноге «ничего серьезного», но ощущение, что Аня, возможно, повторяет чемпионат России в Челябинске и снова геройствует. Это вызывает огромное уважение и страх одновременно. В какой момент у этой девушки включается инстинкт самосохранения, непонятно.

Коротко о прогонах под музыку:

Валиева сделала под «Болеро» четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп с тяжелым выездом через ойлер и сальхов, тройной риттбергер и упала с четверного тулупа. Завершила прогон фигуристка каскадом тройной флип + тройной тулуп и тройным лутцем, оба — чисто.

Трусова в прогоне под музыку из фильма «Круэлла» сделала чистый четверной флип, упала с четверного сальхова, сделала чистый каскад двойной аксель + тройной тулуп, затем допустила «бабочку» на четверном тулупе (получился двойной) и завершила прокат двумя чистыми четверными лутцами (один в каскаде с тройным тулупом, другой с ойлером и тройным сальховом), а также тройным лутцем. Подъехав к тренерам, она сказала: «Не самый лучший вариант».

Щербакова под микс из Apocalyptica, «Мастера и Маргариты» и Lacrimosa сделала тройной флип, затем тройной флип + тройной риттбергер, два двойных акселя, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц. Данный контент запрещен на соревнованиях из-за повтора трех одинаковых тройных, но обычно Щербакова прыгает первым четверной флип.

Дудаков разминал Трусову

Возможно, это субъективное ощущение, но с Анной на тренировке работали меньше всего. Если Трусову постоянно консультировал Дудаков, показывая наклон тела и оси и даже разминая плечи, а с Валиевой работал Глейхенгауз, едва ли не взлетая, то чемпионке мира внимания доставалось меньше всех.

Глейхенгауз взлетает, показывая Валиевой, как надо работать над второй оценкой (а то у неё с ней всё плохо, ага). pic.twitter.com/Wp8ufv9SgW — Lublineс93 (@Lublinec931) January 14, 2022

В конце Даниил даже пошутил. Не найдя чехлы от коньков Камилы, он обратился к Шветскому: «Спрятали, что ли?» Инвентарь действительно был у него.

Прогнозировать, что будет в субботу, стало едва ли не сложнее, чем у мужчин. Нужно помнить, что главный старт у девчонок — через три недели в Китае. Не верю в перспективу замены Щербаковой на Туктамышеву — Тутберидзе своего отдать не должна. Поэтому почему бы Анне не рискнуть и еще раз обойтись без четверных, как это уже было в этом сезоне?

Чистый прокат — даже с тройными прыжками — снимет вопросы о третьем номере на Олимпиаде. Обилие ошибок его подвесит, но он в любом случае останется риторическим. Уж слишком велико влияние Этери Георгиевны.