Дочь Тутберидзе не вдохновила судей чемпионата Европы. В очертаниях олимпийской сборной появляется ясность

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец. Дэвис и Смолкин — только восьмые.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 87.89

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 86.45

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.35

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77.99

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75.83...

8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 73.32

На чемпионате Европы в эстонском Таллине по итогам первого дня соревнований танцевальных дуэтов лидирует ожидаемо россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второй российский дуэт Александра Степанова и Иван Бунин — на промежуточном втором месте и имеют все шансы сохранить его после произвольного танца. А вот Диана Дэвис и Глеб Смолкин на дебютном для себя чемпионате Европы арбитров пока не вдохновили. У них скромные по сравнению с недавними выступлениями оценки и практически полное отсутствие шансов на медали.

Оценки Дэвис и Смолкина сильно просели в сравнении с осенними

После того как оценки Дэвис и Смолкина планомерно росли турнир за турниром, на в целом лояльном к фигуристам (особенно к российским) чемпионате Европы в Таллине следовало ожидать продолжения этой тенденции с квинтэссенцией на Олимпиаде. Но как бы не так. При на первый взгляд схожем выступлении с «челленджером» в Варшаве оценки для дочери Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина мы видим уже совсем другие. Как и общее настроение корпуса арбитров к молодым спортсменам. О чем это может судить? Видимо, под гнетом публичных выступлений с критикой касательно судейства делегаты панели не стали рисковать своей репутацией и нагонять инфляцию оценок для Дианы и Глеба. Ведь только накануне главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев припоминал некоторым из них всем известный польский ужин.

Своеобразный варшавский договор расторгнут, и ребят оценили примерно так, как они на данный момент заслуживают. И в этом плане баллы на самом-то деле для пары, которая только вышла из юниоров во взрослые и точно пока еще не смотрится так же уверенно, как находящиеся много лет в элите дуэты, весьма недурные. К тому же в выступлении были как мелкие помарки, так и серьезные недочеты. Их признал как Смолкин, так и тренер пары Игорь Шпильбард. А также отметил, что не стоит от них пока требовать сверхзадачи побеждать всегда и везде. «Диана с Глебом хорошо откатали, но поймите — у нас не было и нет планов или задач бороться за медали здесь, — дипломатично заявил специалист. — Сейчас наша задача — показать себя. Сказать всему миру, что мы есть и мы можем бороться. Чтобы нас запомнили и обратили на нас внимание».

Степанова и Букин приблизились к Синициной и Кацалапову

С задачей показать себя Диана с Дэвисом, как их в шутку называют фанаты и журналисты, справились. Кстати, их такое обращение ничуть не обижает. Любопытно еще, что готовились к чемпионату Европы фигуристы на катке «Хрустальный» с Этери Тутберидзе, а на связь со Шпильбандом выходили только онлайн, в целях консультаций. Получается, роли и тренерские задачи поменялись и теперь спортсмены — полноправные члены чемпионского клуба «Самбо-70»? Это нам еще предстоит узнать, а вот Александра Степанова и Иван Букин никуда из УОР №4 им. Гомельского и не девались. У дуэта из команды Ирины Жук и Александра Свинина была важная миссия в Таллине — восстановить свои позиции, которые по ходу этого сезона стали крайне шаткими. Виртуальное поражение Дэвис и Смолкину, регресс оценок, низкие уровни... Казалось, что о ярких и харизматичных танцорах уже и позабыли.

Но даром, что ли, они тренируются на катке «Мечта»? И в число надежд Александры и Ивана наверняка входит олимпийская медаль, к которой они сегодня сделали несколько больших шагов. Во-первых, обошли опасных конкурентов в лице итальянцев. Во-вторых, взяли личный рекорд в короткой программе. И, в-третьих, на практике показали, что списывать их со второй позиции в сборной не стоит. Возможно, они и на первую замахнутся, кто знает? Виктория Синицина и Никита Кацалапов сегодня были с рекордом сезона для себя, но от Степановой и Букина их отделяет всего балл с небольшим. Первое и второе места в танцах, скорее всего, от нас теперь не уйдут. Правда обидно, что в сравнении с результатами американцев и французов на прошлых стартах баллы российских дуэтов выглядят уже не столь убедительно. Как бы нас в Пекине не щелкнули по носу за завышенные ожидания, которые так и подогревает Таллин.