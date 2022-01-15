Итальянец Грассль по-русски поздравил Кондратюка с победой на чемпионате Европы. А Марк исполнил хоррор-представление

Сильное завершение мужского турнира на фигурнокатательном Евро.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины. Итог

1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,48

3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08

4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69

5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00

6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

После победы на чемпионате Европы Марк Кондратюк зажег сразу несколько раз. Сначала выступил с микрофоном на арене, затем необычно отпраздновал победу, «повесив» себя на медали, поблагодарил на итальянском Даниэля Грассля, получил подарок в виде плаката, сделал обзор на медаль и высказался о болельщиках в Telegram-каналах. Подробнее смотрите в видео, а ниже — текстовая версия.

Марк Кондратюк (в центре) празднует победу на чемпионате Европы.

— Даниэль, я слышал, вы знаете несколько слов на русском. Поздравите Марка, может быть, а Марк ответит на итальянском?

— Я не уверен, что это правильно, не знаю много слов, но... «Поздравляю, молодец!» (эти слова Грассль произнес на русском). Это было потрясающее выступление.

— Не знаю, как ответить на итальянском, но...

— Grazie mille! — подсказал корреспондент «СЭ» из зала.

— А, тогда grazie mille, — поблагодарил Марк.

— Спасибо всем, кто пришел смотреть чемпионат Европы. Очень чувствуется ваша поддержка и приятно, что вы тепло встречаете спортсменов из каждой страны, и отдельно из России.

Моя мотивация вернуться в спорт — это любовь к фигурному катанию, все просто. Что бы я посоветовал молодым фигуристам? Отдавайтесь на 100% любимому делу, и у вас все получится.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работали и работают со мной. Если бы не они, ничего этого не было. А насчет ближайших планов — я стараюсь жить сегодняшним днем.

Я доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием. Хотел бы, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Отталкиваюсь от своих эмоций, не знаю, как это выглядело со стороны.

Как стать стабильнее и лучше? Стабильность — сложная тема. Конечно, надо кататься лучше. Желательно усложнять контент. Но готов ли я сделать это в течение этого сезона, пока не могу сказать.

— Марк, в чатах многие требуют вас в олимпийском команднике. Вы готовы, хотите, заслуживаете?

— Я думаю, люди в чатах сами решат, заслуживаю я ехать туда или нет.

— Они вроде бы решили.

— А мое дело — кататься.

После пресс-конференции сначала Кондратюк вспомнил историю, как увидел на выезде из таллинского аэропорта автомобильный номер MARK1. «Картинка получилась пророческая», — сказал Марк.

— Вы на пресс-конференции так долго разглядывали медаль. Можно обзор на нее сделать?

— Мне визуально очень нравились эти медали от ISU. Хотел себе такую.

— Теперь у вас их три.

— Получается, да. Но будет две. Потому что одну из них отдам Светлане Владимировне. А может, у меня останется одна! Другую малую еще кому-нибудь подарю.

— Но последнюю хотя бы себе оставите?

— Да, дома. Рамка? Да нет, просто буду хранить ее в коробочке, на полочке.

— Хотелось бы, чтобы пророческими оказалась картинка с четверными?

— Было бы приятно, конечно. Не знаю, насколько скоро и насколько это возможно. Особенно вот тут в уголке есть один элементик (указывает на четверной аксель), кажется, с ним будут особые проблемы. Спасибо за поздравления, на самом деле.

— Если говорить про вопрос о чатах, вы там выигрываете все голосования.

— Дааа, со мной Telegram-каналы! Есть!

— Свой сделаете, может?

— Нет. Мне б покататься еще как-нибудь.