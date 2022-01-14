Почему Щербакова никак не наберет форму? В чем проблемы действующей чемпионки мира

Трагедия 17-летней чемпионки мира, которая была на вершине за год до Олимпиады, а сейчас стремительно теряет свои позиции

Текущий сезон — длинный и тяжелый для наших фигуристов. Плюс свои коррективы вносит пандемия. Но для действующей чемпионки мира Анны Щербаковой он, кажется, самый тяжелый в карьере — с времен, когда фигуристка пропустила целый год из-за перелома ноги.

Теперь, после не слишком успешной короткой программы на чемпионате Европы в Таллине, Анне нужно очень постараться в произвольном прокате, чтобы попасть в призы. И в то же время, убедить национальную федерацию, что там не ошиблись в выборе третьей одиночницы в состав сборной. Но сделать это Анне будет крайне сложно. И на то есть ряд причин, не зависящих от самой Щербаковой.

Здоровье

Ни для кого не секрет, что в фигурном катании у спортсменов здоровья как правило нет. У каждого свои проблемы. Но для кого-то это не беда — как Александры Трусовой, например. Которая и с травмой ноги прыгала четверной лутц. Или Никиты Кацалапова, который выступает с проблемной спиной. А кому-то эти проблемы сильно мешают.

Для Анны Щербаковой, которая уже более года даже не пытается заходить на два квада, проблемы со здоровьем становятся явным фактором, который сильно препятствует выступлению на привычном уровне. У действующей чемпионки мира были проблемы и в прошлом сезоне, когда она долго восстанавливалась после пневмонии.

Летом на сборе в Новогорске Щербакова сломала палец на ноге, что немного выбило ее из графика подготовки. По ходу сезона, на одном из соревнований Анна носила тейп на шее. После короткой программы в Таллине журналисты спросили ее про тейп на колене, на что фигуристка отвечала довольно уклончиво:

— По физическому состоянию все нормально? У тебя тейпы.

— Ничего серьезного.

— Травмы нет?

— Нет.

Но очевидно, что проблемы с состоянием у спортсменки есть. И самые разные. Здесь Анне не повезло — но здоровье, увы, не выбирают.

Возраст

Если бы Олимпиада состоялась в минувшем сезоне — Анна точно стала бы олимпийской чемпионкой. Даже после пневмонии. И даже без четверных прыжков. Ее победа на чемпионате мира — тому свидетельство.

Ну или будь она на год помладше, ее бы не застал тот самый пубертатный период именно сейчас — в Олимпийский сезон. Конечно, пубертат штука сложная — Алену Косторную вот накрыло в предыдущем сезоне. Но действующая (пока что) чемпионка Европы постарше на год.

Но здесь, как и в ситуации со здоровьем — вины фигуристки нет. Никто не виноват, что родился в определенный год. Удачно, как Камила Валиева, которая поедет на Олимпиаду в 15-летнем возрасте. Когда пубертата еще не мешает выступлению на топ-уровне.

Анне же в текущем сезоне тяжело даются как прыжки — четверные не идут (больше неудачных попыток, чем удачных), появились падения, недокруты на прыжках. Так и не прыжковые элементы — в начале сезона были вопросы и к вращениям.

Давление

На Щербакову идет особое давление. Она три года подряд никому не уступала титул чемпионки России, завоевала мировое первенство. Теперь ожидания от ее выступлений всегда будут завышенными.

Анна — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе. Это уже свершившиеся факты, достижения, которые останутся с ней.

Щербакова приучила всех, что она — особенная, звезда того же калибра, что Трусова или Валиева. И, разумеется, то, что ее выступления сейчас стали слабее, будет активно обсуждаться в мире фигурного катания. Спортсменка сама рассказала, что читает в интернете все новости о себе, но умеет абстрагироваться от них.

— Я в принципе еще до того, как начала соревноваться на высоком уровне, читала все новости. Привычка осталась — все проверяю, все читаю. Мне кажется, я умею абстрагироваться, потому что много всего пишут, но это не влияет на мое настроение, — рассказала Анна после короткой программы на чемпионате России.

Абстрагироваться-то может Щербакова умеет. Но не думать обо всем этом точно не получится. А находиться под таким давлением не так просто. Но повлиять на это фигуристка, увы, не в силах.