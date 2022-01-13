Трусова и Щербакова упали в короткой на чемпионате Европы. В олимпийской сборной возможны изменения?

Валиева впервые в истории женского одиночного катания набрала больше 90 баллов, а бельгийка Хендрикс стала второй.

Чемпионат Европы. Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02

Чемпионат Европы на протяжении нескольких лет по составу напоминает «первенство водокачки», как ее называют фанаты фигурного катания. Российский открытый чемпионат с несколькими приглашенными звездами из других стран — так будет более точно назвать турнир. Топ-фигуристам практически гарантирована медаль — разбираются то они между собой, так что тройку призеров можно с большой вероятностью определить уже до начала соревнований.

Томительное ожидание сильнейшей разминки и повторение тренировочного графика

Выступлений российских одиночниц пришлось ждать до шестого часа вечера по Москве — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева попали в последнюю разминку. Хотя большая часть короткой программы к этому времени уже была завершена. Из 30 участниц пяти разминок впечатлила разве что Анастасия Губанова из Грузии, бывшая россиянка и успешная юниорка несколько лет назад. На это все. Ольга Микутина из Австрии, Эва-Лотта Киибус и Нина Петрокина из Эстонии, Алексия Паганини из Швейцария и Виктория Сафонова из Белоруссии способы хотя бы на добротные каскады 3-3, но по разным причинам у девушек получилось не все. Так что если кто-то хотел прибраться в квартире, сварить обед или поработать, то это был их шанс.

Не стоит принимать в очень уж серьезное внимание, но все-таки лучше отложить где-то в голове вот что: на тренировке перед короткой ни у одного из россиянок прокат чистым не получился. Трусова и Валиева упали с трикселя, Щербаковой со второй попытки включили правильную музыку (до этого по заявлениям Даниила Глейхенгауза федерация отправила старую), но это ей не помогло — с каскада она упала. Но мы-то уж точно за три с лишним года выучили, что Аня — полностью плюс-стартовая девушка. Вспомним прошлый чемпионат России, где она еле вставала после падений с прыжков на тренировках, а потом сделала все в произвольной несмотря на пневмонию?

Сильнейшую разминку открывала Трусова и пошла по графику тренировок — падение с трикселя. Но удивляться тут нечему — Саша начала играть в лотерею с акселем в прошлом сезоне и с тех пор ни разу в ней не победила. Если она не падала, то недокручивала и выезжала в степ.

Щербакова стартовала сразу следом за Трусовой и откаталось похуже, чем на тренировке — каскада и вовсе не было. За лутцем риттбергера не оказалось, было замечено только падение. 33 балла за технику и космические 36 за компоненты в сумме не дали и 70 баллов. Хотя, если смотреть честно, могло бы быть и еще меньше.

В промежутке между Сашей и Аней вклинилось несколько бывших россиянок — Екатерина Куракова из Польши и Екатерина Рябова из Азербайджана. Обе откатались лучше Щербаковой, но проиграли ей из-за компонентов. Для полной картины не хватало только повторения тренировки Валиевой.

Мужской результат Валиевой и выводы из неудач Трусовой и Щербаковой

А его-то и не произошло, хотя Камила заметно волновалась перед прокатом и даже в первые секунды. Крупный план явно показал, как спортсменка глубоко делает вдох и выдох, успокаивая себя. Такая у нее была тактика, которой она придерживалась —и ведь помогло. У Валиевой — новый рекорд, первые 90 баллов в истории (даже на чемпионате России было меньше!).

На этом можно было бы и заканчивать, и вполне допускаю, что некоторые так и сделали. А зря. Бельгийка Луна Хендрикс выдала идеальный прокат, едва не набрала больше Александры Трусовой по компонентам, но обогнала и ее, и Анну Щербакову по сумме. У трехкратной чемпионки России она и вовсе выигрывает больше семи баллов.

Идея с закрытыми прокатами становится все более реальной, хотя до чемпионата Европы большинство экспертов считали ее безумной, а в федерации говорили о надежде минимально менять состав после эстонского турнира. Но ведь в топ-24 у женщин, которые прошли в произвольную программу, упали только Трусова и Щербакова. Да, со сложных элементов, но тем не менее. У Саши еще наверняка есть последствия травмы, к которым плюсуется ее упорство и желание овладеть неподвластным ультра-си. Аня за весь сезон ни разу не прокатала две программы чисто. Посмотрим на произвольные, но, возможно, на тренировках хотя бы этих фигуристок после чемпионата Европы побывать стоит. И заодно заехать в Петербург к Елизавете Туктамышевой. На всякий случай.