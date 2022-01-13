«Эти русские такие сильные!» Почему бельгийка, обыгравшая Трусову и Щербакову, рыдала после прокатов

Что говорили наши девушки и их главная соперница после короткой программы в Таллине.

Чемпионат Европы. Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02

После короткой программы российские девушки были в разном настроении. Камила Валиева сдержанно улыбалась, а когда на пресс-конференции у кого-то заиграл в сумке самый типичный рингтон в телефоне, даже немного потанцевала. Александра Трусова с каким-то философским спокойствием рассуждала о неудавшемся тройном акселе и снова принесла на пресс-конференцию собаку.

Анна Щербакова была на грани того, чтобы расплакаться перед журналистами, но мужественно выстояла. Зато расплакалась ставшая второй Луна Хендрикс — причем на словах «эти русские такие сильные». Лучшей картинки положения в мировом женском одиночном катании не придумать.

Камила Валиева, 1-е место: скромна и позитивная

Прежде всего Валиева рассказала о том, что она «более-менее» в форме. Напомним, Камила вновь обновила мировой рекорд в короткой программе, набрав 90,45 балла.

— У нас были небольшие выходные, дня три, за это время произошла некая раскоординация, сейчас я более-менее пришла в форму, надо ее поддерживать, где-то набирать, иногда отпускать.

На вопрос об изменениях в контенте на произвольную программу по сравнению с чемпионатом России Камила помотала головой — можем ожидать те же три четверных и триксель.

А затем вступилась за фанатов.

— Когда вы делали дорожку шагов, вам кто-то крикнул с трибун: «Камила, танцуй». Вас отвлекают подобные вопли?

— Почему вопли? (смеется) Это как-то Я слышала, что что-то крикнули. Перед прокатом тоже слышала: «Камила, мы в тебя верим». Но когда ты катаешь, ты находишься в потоке. Иногда подобное может выбивать. Но я не успела ничего понять.

— Мысли про Олимпиаду проползают в голове?

— Думать об этом будем завтра. Пока я нахожусь на чемпионате Европы. Думать об Олимпиаде на данный момент не имеет смысла.

— Успели поздравить Сергея Дудакова?

— Сергей Викторович к нам относится очень по-доброму. Он каждый день спрашивает, как мы себя чувствуем. Все время что-то подсказывает. Он очень светлый человек, приятно его радовать. Мне не хочется его расстраивать.

На вопрос «Какой подарок?» Камила замотала головой — возможно, решив сохранить интригу.

Наконец, Валиева ответила на вопрос о том, нервируют ли ее ежедневные тесты на коронавирус:

— Тесты меня не нервируют, но мы стараемся всегда ходить в масках с начала пандемии и избегать публичных мест, дело тут не в больших соревнованиях.

Александра Трусова. Фото AFP

Трусова, 2-е место: боевая и уверенная

Сначала двукратная чемпионка мира среди юниоров прокомментировала очередное падение с тройного акселя.

— Какие впечатления?

— Аксель не получился, как обычно.

— Когда ты заходишь на триксель, ты понимаешь, что выйдешь из него?

— В прыжке — да.

— Что не получается с акселем. Вы понимаете, почему так происходит?

— Пока не могу на соревнованиях сделать его в нужный в момент. На тренировках получается. Может, психологически момент какой-то. Для меня он, в принципе, самый сложный.

Но затем заверила всех — что сдаваться не намерена.

— Почему ты не откажешься от акселя?

— Я уже три года его пытаюсь прыгнуть. Отказаться — значит проиграть.

— Ты рассматривала возможность работы со спортивным психологом?

— Нет. Я сама понимаю, что нужно делать. Я знаю, что он мне скажет. У меня всегда рядом мама, она делает работу психолога.

— Сколько удачных акселей вы делаете на тренировке в процентном соотношении?

— Где-то 70.

— Появилось ли у вас теперь волнение?

— Я не говорила, что его нет. Просто атмосфера была такая. Половина девочек наших, все, как на тренировке. Сейчас уже соревнования идут. И я готовлюсь к соревнованиям.

— На флипе вам не поставили восклицательный знак. Вы работали над ним?

— Я всегда стараюсь держать ребро. Не видела ещё распечатку. Мне не поставили — я узнала это от вас. Конечно, работаю, стараюсь держать.

— Как поздравили Сергея Дудакаова?

— Просто поздравили, пока соревнования идут. Кажется, он и сам не чувствует, что день какой-то особенный. Подарок будет, конечно.

Щербакова, 4-е место: лаконична и сосредоточена

Анна Щербакова после неудачного проката пока осталась вне тройки лидеров и без малой медали. В миксте действующая чемпионка мира была лаконичной и максимально сосредоточенной. Сначала Анна призналась — что не на такой прокат она рассчитывала.

— Тяжело после такого проката говорить, но тем не менее, что на душе? Почему так вышло?

— Конечно, я очень расстроена. Этот прокат не то, на что я рассчитывала. А так, очень сложно сказать, буду смотреть, анализировать, что случилось.

— С новой короткой программой ты уверенней себя чувствуешь? С точки зрения психологии тебе ее легче катать?

— Странный вопрос после неудачного проката. Мне кажется, эта программа больше мне подходит. Мне кажется, она выглядит более эффектно. Если говорить именно то, что касается самой программы, то, конечно, с каждым разом стараюсь, чтобы она становилась все лучше и лучше.

Также Щербакова поспешила успокоить всех, кто переживал за тейпы — физически с ней все в порядке.

— По физическому состоянию у тебя все нормально? У тебя тейпы.

— Ничего серьезного.

— Травмы нет?

— Нет.

— Кто отвечает за тюнинг салфетницы?

— Мне присылает болельщица из Японии еще с моего юниорского сезона. Она присылает мне красивые украшения на мои программы, мишек таких же, полностью в платьях.

Говорить о четверных в произвольной Анна не стала:

— Имеет ли смысл теперь идти на три четверных в произвольной программе после такого результата?

— Пока не буду ничего говорить. Завтра еще целый день тренировочный. Будем смотреть только по моему состоянию. На что буду способна, на то и пойду.

— На данный момент есть ли какие-то мысли, почему не получился каскад?

— Пока не буду говорить, мне нужно еще подумать.

— На прогоне еще с утра, кажется, что с ним были проблемы. Это как-то связано, развинтился?

— Вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде: ни на тренировке, ни на разминке. Проблема была исключительно в прокате. Думаю, это говорит о том, что проблема не техническая, а в голове.

— Тебя называют чуть ли не главным борцом в российском фигурном катании. Можно ли сказать, что эта ситуация тебя еще сильней сплотит?

— Посмотрим в произвольной.

Хендрикс, 2-е место: счастье сквозь слезы

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не смогла сдержать слез после выступления в короткой программе на чемпионате Европы.

— Я очень удивлена, не могу поверить! Почему не могу? Эти русские девочки такие сильные! (плачет) Я никогда не получала таких баллов. Очень счастлива, — сказала Хендрикс со слезами на глазах.