Грузинская пара фигуристов из России: рассказали о совете Тутберидзе и вырвали путевку на Олимпиаду через боль

Интервью Карины Сафиной и Луки Берулавы.

Огромное преимущество российских пар над всеми остальными соперниками по итогам чемпионата Европы осталось в тени разборок пар Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной, которые провели очень напряженную пресс-конференцию и церемонию награждения. Увидев оценки Тарасовой/Морозова, Дмитрий Козловский несколько раз разочарованно покачал головой. Чемпионам, Мишиной и Галлямову, хватило лишь трех баллов, чтобы обогнать пару из «Хрустального».

Но есть на этом Евро и альтернативные чемпионы — сильнейшие среди всех, кроме русских, то есть занявшие четвертое место со 184 баллами. В данном случае это заветная «деревянная» медаль, а не обидная. Правда, тренируются они тоже в России, партнерша из Челябинска, партнер из Москвы. Это представители Грузии Карина Сафина/Лука Берулава.

То, как они пришли к четвертому месту, удивительно. Узнали об участии в Евро за день до начала, катались через боль — а на Олимпиаду все равно могли не поехать. Первый номер сборной — Анастасия Метелкина/Даниил Паркман.

Но эти ребята сделали все, что зависело от них. Решение теперь — за грузинской федерацией, у которой очень сильный состав на Пекин и неплохие шансы даже в команднике. И, как стало известно «СЭ» перед публикацией, оно принято в пользу Сафиной и Берулавы после их удачного выступления.

— Какие ощущения от выступления на таком высоком уровне?

Лука: — Получилось не все, но на данный момент лично я доволен. Благодарен нашей федерации, что она нас в таком состоянии сюда привезла. Потому что у моей партнерши есть травма, проблемы с ногой. Но она у меня боец! (Смеется.) Так что я рад, на самом деле. Мы сделали все, что от нас требовалось на данный момент. Прыжочки не получились, но будем работать дальше, это наш первый сезон, третий старт по взрослым. Нормально идем.

Карина: — Потом будем думать, как исправлять ошибки. Я рада, что доехала (смеется).

— Через боль катались?

Лука: — Да, она — через боль.

Карина: — Я не согласилась колоть обезболивающие. Тренировалась эти дни без них, а то ощущения были бы другие. Я побоялась возможных изменений в организме. Не согласилась.

Карина Сафина и Лука Берулава. Фото AFP

— Среди российских пар за кого болели?

Лука: — За всех! Но...

Карина: — Но чуть-чуть все-таки больше за Женю с Вовой!

— Вас выводили на лед Максим Траньков и Павел Слюсаренко, которых теперь можно представить как тренеров команды Тутберидзе. Она сама участвует в тренировочном процессе?

Карина: -Основная база у нас в Перми, чаще всего тренируемся мы там. Иногда, раз в месяц или пару месяцев, можем прилетать в Москву, так как наш тренер Павел Слюсаренко работает с Тарасовой и Морозовым. Там работаем и с другими специалистами, кто-то помогает, подсказывает.

— Был совет от Этери Георгиевны, который запомнился?

Карина: — Конечно. Я не буду воспроизводить его так, как он звучал (улыбается). Но она сказала, что нужно приходить на тренировки так же, как ты выглядишь на соревнованиях. Всегда ты должен быть ухожен, надо следить за собой.

Карина Сафина и Лука Берулава. Фото AFP

— Вы лучшие среди всех после россиян, но в 40 баллах от третьего места. Можно что-то сделать с этим преимуществом России?

Лука: — Думаю, все возможно. Просто надо работать. Все эти российские пары сколько лет уже катаются. А у нас еще года нет, как мы встали в пару. И уже мы, как видите, четвертые на «Европе».

— Наверное, проблема, что денег в европейском фигурном катании не так много.

Карина: — Наша федерация очень сильно помогает нам, все оплачивает. Мы им очень благодарны, реально. То есть поддержка колоссальная.

Берулава: — Наш президент — настоящий фанат.

— Грузия будет в командном турнире на Олимпиаде. Скоро станет второй-третьей страной в фигурном катании?

Карина: — Давайте не будем загадывать.

Лука: — А будем работать, да. Но амбиции есть, конечно.

Карина: — Амбиции есть всегда, но зачем о них вслух говорить? Надо делом доказывать.

— Но состав у вас очень сильный.

Лука: — А это все благодаря нашему президенту (смеется). Нашла сильных людей.

— Многие переходили в Грузию из России, и не раз слышал недовольство, мол, а почему Морис Квителашвили тренируется в Новогорске?

Лука: — Лично я этого никогда не слышал — чтобы подошли и сказали, такого не было. Может быть, кто-то такое и говорит. Но мы, куда ни приедем, в тот же Новогорск, где вся российская федерация, российские спортсмены, — нас все рады видеть. Все очень дружелюбно, мирно. Безусловно, мы очень благодарны за возможность, что нам предоставляют лед и дают кататься. Спасибо большое!

Карина: — Присоединяюсь.