«Трусова хочет пять четверных? Это ее путь, пусть она им идет». Попова и Журанков об итогах чемпионата Европы

Фигуристка и телекомментатор подвели итоги завершившегося в Таллине европейского первенства.

Чемпионат Европы

Женщины

1. Валиева (Россия) — 259,06

2. Щербакова (Россия) — 237,42.

3. Трусова (Россия) — 234,36.

Мужчины

1. Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Грассль (Италия) — 274,48

3. Васильев (Латвия) — 272,08

4. Мозалев (Россия) — 265,69

5. Семененко (Россия) — 260,00

Пары

1. Мишина/Галлямов (Россия) — 239,82

2. Тарасова/Морозов (Россия) — 236,43

3. Бойкова/Козловский (Россия) — 227,23

Танцы

1. Синицина/Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Степанова/Букин (Россия) — 213,20

3. Гиньяр/Фаббри (Италия) — 207,97...

7. Дэвис/Смолкин (Россия) — 186,61

Сразу после окончания женского турнира на чемпионате Европы в Таллине в студии «СЭ» в эфире канала «Кваксель» фигуристка и тренер Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков подвели итоги соревнований.

О победе Марка Кондратюка

Бетина Попова: — Мне бесконечно понравилась победа Марка Кондратюка. Я ей безумно рада — победе именно Светланы Соколовской. Они шли к этому очень долго. Здорово, что это случилось — золото у наших мальчишек, в которых никто не верил. Для меня это топ-1.

Андрей Журанков: — Я скажу про Дениса Васильева.

Попова: — И порадуемся за Стефана Ламбьеля.

Журанков: — Ламбьель был моим любимейшим фигуристом, прямо скажу. Потому что по гармонии катания, техническому арсеналу он был выдающимся фигуристом. И сейчас, конечно, становится одним из самых ярких тренеров. Для меня прокат Дениса Васильева, который впервые собрал все воедино: тройные аксели, приземлил четверной сальхов, — просто браво. Это не значит, что я не в восторге от Марка Кондратюка. Но Денис Васильев — это более неожиданно.

О выборе между Мозалевым и Семененко

Попова: — И Женя Семененко, и Андрей Мозалев — сильные фигуристы. Что случилось на чемпионате Европы? Миша Коляда тоже иногда выдает не самые лучшие прокаты, такое бывает.

Журанков: — Ситуация такая: Мозалев наконец-то выдал чистый прокат короткой программы. Мне кажется, что здесь история очень простая. Если бы Мозалев сохранил первое или второе место и опередил не на пять баллов, а больше — разговор мог бы быть. С другой стороны, баллы Андрея были не совсем адекватными — после первой ошибки утопили.

Попова: — Судьи могли чуть-чуть расщедриться. Не все было так плохо, как в протоколе.

Журанков: — Оттоптались по Андрею в полной мере. Он один из самых гармоничных спортсменов в нашем фигурном катании после Миши Коляды. У него есть шикарные вращения. Скольжение, скорость — есть чем наслаждаться. По результатам — 5 баллов с Женей Семененко — и это не то преимущество, с которым стоило бы пересмотреть решение тренерского совета.

Попова: — Все три наших молодых фигуриста — все борются. Нет такого, что они завалили и начинают страдать. Хотелось всех трех увидеть на пьедестале.

Журанков: — А мне нет, они не накатали на этой. В короткой все объективно. Кондратюк мог, но он катался не в той разминке. В остальном — блестящие прокаты призеров. Не ошибись Мозалев — был бы в призах. Классно, что все это — разные школы. Ребята, вы клевые!

О компонентах Александры Трусовой

Журанков: — Я давно говорю, что компоненты Трусовой завышены. Мы комментировали женщин с Аней Погорилой. И Аня говорит: «Саша Трусова будет прыгать пять». Ну зачем эта гонка за пятью квадами? Для чего? Чтобы сделать беговые, выйти в диагональ... Луна Хендрикс не делает беговые, чтобы потом выйти на прыжок в диагональ. У нее более изысканная программа, сложнее по шагам. А на прошлом чемпионате мира было так: разбежались — прыгнули. Для чего? Она прыгнула три. Для чего?

Попова: — Я не так критично отношусь к ее попыткам сделать столько четверных в программе. В спорте есть разные пути развития, она выбрала для себя такой. Ну и хорошо, пусть им идет. Я не считаю, что сегодня были занижены компоненты. Были падения, программа из-за этого много потеряла. Если бы были исполнены эти четверные...

Журанков: — То есть у Трусовой все по делу? Где хореография?

Попова: — Если мы будем все программы разбирать, то мы будем искать у всех компоненты. И тут мы откроем удивительное: у большинства — беговые.

Журанков: — А Круэлла?

Попова: — Для меня нет Круэллы, есть образ Саши в этой программе под классную драйвовую музыку, в ее четверных. Справедливости ради — я у Ани Щербаковой тоже не вижу один единый образ.

Журанков: — У Щербаковой есть смена настроения в программе, эмоций, образа. Это все обозначено — пусть не в прямую. Где у Трусовой смена образа? Где она была? Когда Трусова вышла на награждение в другом платье. Я всегда был против шоу-бизнеса в спорте. Не надо превращать его в это. Трусова — это про спорт. В фигурном катании мы говорим о скольжении, об образах, руках. Но почему не заявить три четверных?

Попова: — Потому что ей хочется пять. Это ее карьера, ее путь. Она имеет полное право. Она хочет прыгнуть эти пять четверных.

Журанков: — Тогда пусть ей ставят подобающие компоненты.

Об Анне Щербаковой

Журанков: Между Валиевой и Щербаковой — десятые. Анна выиграла произвольную программу, по факту. Она выиграла назло всем профессиональным журналистам, которые набросились на нее.

Попова: — Не могу поверить, что Щербакова каталась назло журналистам.

Журанков: — Этот прокат — ответочка им.

Попова: — У Ани — невероятный характер. Она может собраться в нужный момент.

Журанков: — После короткой программы пошли разговоры: все, списываем Щербакову. По какому праву? Мы говорим о действующей чемпионке мира, которая обладает целостным катанием. И в то же время — технически и пластически разнообразным.

Попова: — Для меня Валиева выше — в плане рук. Поэтому я не со всем согласна с оценками.

Журанков: — Согласен. Оценка Валиевой должна быть выше. Но, если мы говорим о компоненте как о перформансе — здесь и сейчас этот компонент был выше у Щербаковой. Все обсуждают, как менять судейскую систему. Как менять? Просто надо судить всех так, как было задумано. Я почему так ругался на чемпионате России — ну не могут компоненты Ксении Синицыной проигрывать Трусовой! Или ее оценки не должны быть ниже Щербаковой. Оценивайте как нужно — и мы получим более объективные результаты.

Попова: — Аня сейчас вынесла всех.

О Камиле Валиевой

Попова: — Камила может себе позволить ошибиться.

Журанков: — Я считаю, что есть закон: упади сейчас, чтобы потом не падать на Олимпиаде. Второй момент — после пика на чемпионате России нельзя было его додержать на чемпионате Европы. Ей нужен был прокат не на пике, чтоб потом на него выйти. Это нормально. Люди могут задаваться вопросами, но это нормальный прокат.

Попова: — Совершенно верно, тем более перед Олимпиадой важно увидеть свои слабые места.

Журанков: — Поэтому этот прокат был нужен, чтобы сейчас ошибиться и увидеть, над чем работать. После проката Камила улыбалась и смеялась — и повела себя правильно. Это был прекрасный чемпионат Европы для Валиевой.

О составе женщин на Олимпиаду

Журанков: — Смена состава? Они все доказали. Если бы Щербакова провалилась в произвольной программе, тогда могли пойти такие вопросы, про Туктамышеву.

Попова: — Люблю, когда у нас в спорте начинают судить по одной программе. Тем более произвольная всегда вытаскивает.

Журанков: — Мне жаль, что Лиза (Туктамышева) не едет. По прокатам — должны ехать Валиева, Щербакова, Трусова. Неизвестно, что произойдет в современных условиях. Я не удивлюсь. Сборная такая, какая она есть. Как у Вяльбе стоит вопрос по всем лыжникам.

Попова: — Потому что приличное количество человек снялись из-за ковида. Загадывать бессмысленно. То, что касается здоровья, — это важный аспект. После чемпионата России это серьезнейшая нагрузка для спортсменов. Он важнее, чем чемпионат Европы. Для девчонок — точно.

Возможно, у Ани был блок насчет чистых прокатов. Этот психологический блок и давление сказывались. И когда все было потеряно, можно было выложиться полностью, как она выложилась. У нее был срыв каскада. Для всех это стало трагедией. Но по факту это срыв одного элемента. Болельщики критично относятся к падениям и срывам.

О баллах Степановой/Букина

Попова: — У Кацалапова поставили четвертый уровень твизла. В тему того, в протоколах может появиться. В этот раз я с радостью смотрела танцы. Там было приятно смотреть. В Европе есть еще пары, кроме русских. Это разнообразие фигурного катания, умение.

У Степановой и Букина был прогресс не только в баллах, но и в катании. Они уверенные, сильно прогрессировали. У них классные программы в этом сезоне. Видно, что идет работа. Они дошли до уровня, что их можно считать топ-парой.

Но с четвертым уровнем твизла, возможно, у судей был другой ракурс, и им не было этого завала конька и конкурса. По делу или не по делу — говорить сложно. У «технарей» — своя камера. Не та, что ведет трансляцию.

О срывах в фигурном катании

Попова: — По баллам Бойкова и Козловский были вторыми, все же. И у Димы с Сашей программа для меня ярче. Хотя Женя (Тарасова) и Вова (Морозов) классно катали произвольную программу. Но срыв.

Журанков: — Но это был маленький срыв. Мы с Бетиной уже спорили, что называть срывом.

Попова: — В одиночном есть разброс, прыжки-вращения. В танцах нет — любая потеря уровня — серьезная потеря, это про чистоту. И у нас максимальная концентрация на все шаги. Поэтому любое непопадание — уже срыв. Поэтому если все катаются чисто, а ты неверно сделал шаг — ты должен отлетать. Раньше была другая система судейства. Не было поделено на партнер-партнерша. Каждый недочет важен.

Журанков: — Я за Тарасову и Морозова. Потому что они впервые выдали два цельных, мягких проката. У их появились акценты, они попадали в программу. Наконец-то мы перестали видеть, как кто-то из них посередине бросал программу. Может, это не стоило тех баллов, что им поставили. Это спорный вопрос. Но для меня они вторая пара, выше Бойковой и Козловского. Андрей Депутат говорит, что ему не нравится сутулая спина Козловского. В короткой программе, после ошибки, она стала еще больше видна.

Попова: — Тарасова и Морозов, если катаются чисто, то они — лидеры. Максим Траньков говорил, что это последняя пара, представляющая традиционное парное катание. И я полностью с ним соглашусь. Где рычаги у партнера и партнерши правильной длины, ровные линии. Все максимально пластично. Очень хорошее, качественное катание, на него приятно смотреть.

При срыве у Димы и Саши сразу видна эта сутулая спина. Касание льда рукой в короткой программе? Раньше была другая система судейства. +3/-3, +3 — очень хорошо, 2 — хорошо, 1 — нормально, 0 — нейтрально. Дальше — плохо. При появлении +5/-5 все размылось. Теперь берется элемент — выброс — он: выполнен без долгой подготовки — это плюс. Высоко — плюс, пролетно — плюс, хорошая скорость. И от этих плюсов мы отнимаем косяк на приземлении. Так мы и получаем эти +2, которые мы имеем.

Журанков: — Судейская система выстроена таким образом, что оправдывает необъективные решения судей. То, что вы видите так, — у судей другая картина. Бетина сказал про достоинства пары, они их показали. Мне нравятся все наши пары, у них есть свое лицо.

О Бойковой/Козловском и Тарасовой/Морозове

Журанков: — И у Саши (Бойковой) с Димой (Козловским) есть свое лицо. Ребята очень переживают, что два года назад они были первым номером мирового рейтинга. Чемпионат мира отменили, и они пролетели мимо. Это страшнейший удар по ним. Большая несправедливость этого мира по отношению к паре Бойкова/Козловский. Но если они пройдут этот период и сделают это правильно — они станут сильнее. И смогут вновь выйти на этот уровень.

Попова: — Верная позиция, все пары имеют свою индивидуальность. Тарасова/Морозова — классичность, линии. У Саши с Димой — их дикая дерзость, которая видна и в катании. Как они катают наотмашь, это классно.

Журанков: — У Тарасовой и Морозова была программа под Рахманинова. Бойкова и Козловский могут скатать эту программу, они классные. Мишина и Галлямов — другие.

Попова: — А мне кажется, что в них есть молодость и драйв, они спокойные. Радость. Обворожительная улыбка. У Димы с Сашей — безбашенность, эмоции. Страсть в прокатах.

Журанков: — У Мишиной и Галлямова мне нравится свежесть. Локомотив, который прет из раза в раз. И от них свежесть. Свиридов — идеальное попадание для них. На чемпионате Европы они выступали чуть спокойнее, не тот функционал. Евро был нужен Тарасовой и Морозову. Им был нужен.

Попова: — Сейчас это не нужно, иначе на Олимпиаде будет спад.

О дебюте Дэвис/Смолкина на чемпионате Европы

Попова: — Хороший, чистый прокат. Для пары, дебютировавшей на чемпионате Европы — просто замечательно.

Журанков: — Это было во многом вчерашнее юниорское катание.

Попова: — Пока еще молодые и неопытные, но это нормально, для их возраста. То место, на котором они есть, — это и есть сейчас.