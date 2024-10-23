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«Я и не думал, что Валерка может так задвинуть!» 35 лет лет назад Шмаров забил Киеву легендарный гол и принес золото «Спартаку»

35 лет назад Шмаров забил победный гол в матче «Спартак» — «Динамо» Киев
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Шмаров в матче «Спартак» — «Динамо» (Киев) в 1989 году
Валерий Шмаров празднует гол в матче «Спартак» — «Динамо» (Киев) в 1989 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Шмаров провел золотой гол в игре с киевским «Динамо».

Ровно 35 лет назад, 23 октября 1989 года, «Спартак» стал чемпионом СССР. Это был первый трофей тренера Олега Романцева. В «Лужниках» красно-белые взяли верх над принципиальным соперником — киевским «Динамо» — и досрочно завоевали золотые медали.

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) — 2:1 (0:1)
Голы: Протасов, 3 (0:1). Е.Кузнецов, 57 (1:1). Шмаров, 90 (2:1).
«Спартак» (Москва): Черчесов, Поздняков, Базулев, Морозов, Кульков (Мостовой, 46), Е.Кузнецов, Пасулько, Черенков, Шалимов, Шмаров, Родионов.
«Динамо» (Киев): Чанов, Лужный, Заец, Бессонов, Шматоваленко, Литовченко, О.Кузнецов, Михайличенко, Яремчук (Яковенко, 77), Саленко (Рац, 58), Протасов.
Наказания: Михайличенко, 60. Поздняков, 76 (предупреждения).
Судья: Шароян (Октемберян).
23 октября 1989 года. Москва. Центральный стадион имени Ленина. 60 000 зрителей.

«Никто не знал, что пробьет Валера»

В случае победы над динамовцами «Спартак» за тур до конца чемпионата автоматически завоевывал золотые медали, вне зависимости от того, как идущий на втором месте «Днепр» сыграл бы в гостях с «Зенитом».

Матч для москвичей начался хуже некуда. Уже на третьей минуте Протасов наказал Черчесова и Базулева за недопонимание и открыл счет, поразив фактически пустые ворота.

Спартаковцы отыгрались после перерыва. Шмаров пробил с правого фланга со штрафного, и Кузнецов своевременно подправил мяч в ближний угол — 1:1.

Игра катилась к ничейному исходу, в то время как в Ленинграде «Днепр» повел в счете (тот матч начался на полчаса позже) и в итоге одержал победу — 2:1. Таким образом, чемпионство красно-белых вроде бы откладывалось.

Чемпионский &quot;Спартак&quot; образца 1989 года. Черенковский «Спартак"-1989. Как это было. Где они сейчас

Но на последней минуте вблизи своей штрафной киевляне снесли Родионова. И Шмаров с левой ноги поверх «стенки» резаным ударом направил мяч точно в «девятку»! 2:1! Невероятное празднование на поле, трибуны «Лужников» сошли с ума — золотые медали «Спартака».

На повторе видно, что одновременно со Шмаровым в том эпизоде разбегался и Морозов.

— Тогда должен был бить я, — признавался корреспонденту «СЭ» экс-защитник красно-белых Геннадий Морозов. — На тренировках у меня более-менее получалось. Правда, мне было немного неудобно исполнять стандарт с той точки.

— Почему?

— Я все же сомневался. Мне пришлось бы бить с правой ноги. А Шмарову было легче ударить с левой.

— Шмаров пробил без спроса?

— Да. Никто не знал, что Валера исполнит. Просто он сам побежал раньше меня. Я уже не стал его одергивать. Нельзя же под руку говорить. Забил. Значит, судьба такая.

Радость игроков «Спартака» в матче с киевским «Динамо» в 1989 году
Радость игроков «Спартака» в матче с киевским «Динамо» в 1989 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«За сезон-1989 команде дали две «Волги». Одну — мне»

— Гол Шмарова стал для меня сюрпризом, — пишет в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Романцев. — Думаю, что и для самого Валерки тоже. И хотя он отрабатывал штрафные на тренировке, но в игре чаще стандарты исполняли другие люди. Никогда не мог предположить, что Валерка способен так задвинуть с этой точки. Когда Шмаров забил, у меня все поплыло перед глазами. Не особенно помнил, что я делал в те секунды, о чем думал.

В этой же книге Олег Иванович объясняет, почему Шмаров не реализовал себя на все 100 процентов в карьере:

— Шмаров вообще был интересным игроком. Он по-футбольному до сих пор привлекает меня, когда выступает за ветеранов. Но полностью себя, на мой взгляд, Валера не реализовал. На поле он всегда хотел объять слишком многое. Играя нападающего, мог побежать на левый фланг полузащиты, пойти в отбор, хотя я от него этого и не требовал. Иногда вообще в свою штрафную отходил. Если смотреть на ведущих нападающих современности — они не делают ничего лишнего. А Валера себя этим перегружал. И его не всегда хватало на главное. Я боролся с этой тягой как мог, но победить ее так и не сумел.

1990 год. Спартаковец Василий Кульков в&nbsp;игре против ЦСКА. «Чтобы не пускать к Романцеву, мне в армии чуть не вырезали несуществующий аппендицит». Не публиковавшееся интервью Василия Кулькова

Из воспоминаний участника золотого матча Василия Кулькова (в перерыве его заменил Александр Мостовой):

— Решающий штрафной должен был бить Гена Морозов. Но подбежал Шмаров, отобрал у него мяч и со всей силы засадил в «девятину».

— Момент, когда Шмаров неожиданно выскочил из-за спины Морозова и пробил вместо него штрафной, знают, наверное, все. Представить трудно, что бы вам сказали, если бы удар не получился... — задали вопрос Шмарову в 2006 году.

— Да никто бы ничего не сказал. Представьте, идет практически последняя минута, счет на табло — 1:1. Киевляне нарушили правила, мы быстро разыграли штрафной, и Женька Кузнецов вышел было один на один с вратарем, но судья остановил игру и потребовал перебить... Посмотрите, вон они стоят, оба загнанные — и Родионов, и Морозов. (Смеется.) Все равно бы не смогли забить. Посмотрите на Родионова — у него уже сил нет. Генка Морозов ставил мяч и отходил пробить, ну и тут я решил перехватить инициативу. (Смеется.) А Борька Поздняков «стенку» отодвигал, толкался с динамовцами, вот я через них и закрутил.

В 2019 году в разговоре с корреспондентом «СЭ» Шмаров признался, что решился на удар только после того, как Родионов признался в своей усталости.

— На самом деле я перед каждой тренировкой тренировал, отрабатывал удары со штрафного, именно с левой ноги. И именно с этой точки. А у Гены один раз получалось из 10 или 15 попыток. Вот он и говорил — я тоже умею. Но конкретно на последней минуте матча с «Динамо» с левой ноги удобнее было исполнить. Вот и все. Морозов тогда просто мячик поставил — отвлек внимание соперников.

— То есть изначально планировалось, что пробьете именно вы?

— Ну конечно. Вернее, не совсем так.

— А как?

— Сергей Родионов признался, что у него уже нет сил, и спросил, кто сможет. И вот Гена Морозов устанавливает мяч, Боря Поздняков «стенку» отодвигает. Ну а я разбегаюсь и бью. Короче, обманули мы их. Так же получается?

Валерий Шмаров празднует победу «Спартака» в матче с «Динамо» (Киев) в 1989 году
Валерий Шмаров празднует победу «Спартака» в матче с «Динамо» (Киев) в 1989 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

За чемпионство-1989 Шмаров получил «Волгу» — неслыханную роскошь по тем временам

— Сколько в «Спартаке» полагалось за чемпионство? — спросили Шмарова обозреватели «СЭ» Александр Кружков и Юрий Голышак.

— В 1987-м всем дали по «Волге». А мне — премию рублей в двести. Почему автомобилем обошли, до сих пор не пойму — я в тот год провел 26 игр, забил пять мячей.

— Спросили бы у Бескова.

— Не представляю, как у Бескова можно было об этом расспрашивать. Зато в 1989-м на команду выделили всего две «Волги» — Романцев сразу распорядился, чтобы одну вручили мне. Вторую Генка Морозов и Боря Поздняков разыгрывали, кидали монету. Я свою машину продал человеку с Кавказа.

— Тысяч за 25?

— Дороже. Эти деньги спустя два года сгорели на сберкнижке.

Валерий Шмаров
ФК Динамо (Киев)
ФК Спартак (Москва)
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