Вы в танцах! Тутберидзе сделала дуэт с участием своей дочери одним из лучших в Европе

Да-да, одним из лучших — а как еще воспринимать дебютное седьмое место с прицелом на 2026-й.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы. Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 213,20

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,97...

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 186,61

Красная нить в комментариях самих Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, их тренера Игоря Шпильбанда, телекомментатора Максима Транькова по итогам танцевального турнира чемпионата Европы — пара выступила очень сильно для дебюта. Подчеркивается, что появление ребят было первым на таком высоком уровне, и это чистая правда. Есть что подчеркнуть.

Некоторые цифры по дебюту: например, Дэвис и Смолкин обыграли по его успешности в одни ворота французов Пападакис и Сизерона. Действующие лидеры и иконы танцев были 15-ми на первом турнире с результатом 131,57 балла, а уже в следующем году выиграли чемпионат. По баллам Дэвис/Смолкин ожидаемо обыгрывают и Степанову/Букина, и Синицину/Кацалапова, но с тех пор и система подсчета изменилась, и правила, и инфляция оценок разгоняется.

Вот как дебютировали наши лучшие пары последнего времени на чемпионатах Европы.

— Степанова/Букин, 2015: 160,95, 3-е место;

— Синицина/Кацалапов, 2016: 172,65, 4-е место;

— Загорски/Гуррейро, 2018: 168,45, 6-е место.

186,61 балла и седьмое место Дэвис/Смолкина как минимум заслуживает внимания.

Несколько судей поставили Степанову/Букина на первое место

Кстати, французы сегодня в танцевальном турнире передали Виктории и Никите, а также Александру Жулину большой привет перед Олимпиадой. Судья из этой страны поставила на первое место именно «Стебукиных», причем если взять ее результат, то сумма двух российских дуэтов была бы абсолютно идентичной — 214,53. И в таком невероятном случае выиграли бы именно Александра и Иван — как победители произвольного танца.

Оценки судей за произвольный танец на чемпионате Европы. Степанова/Букин у некоторых арбитров обогнали Синицину/Кацалапова. pic.twitter.com/FELchBKJPO — Lublineс93 (@Lublinec931) January 15, 2022

Представитель Великобритании также отдал предпочтение второму номеру из России, а немка и вовсе отправила в полет на первое место итальянцев Гиньяр/Фаббри. Такие вот занятные европейские разборки.

Тутберидзе — уже тренер танцоров?

Но что самое интересное — в танцы де-факто зашла Этери Тутберидзе, теперь уже как тренер. Не первый месяц после перехода пары Тарасова/Морозов на каждом углу фигурнокатательного города говорилось об амбициях тренера стать универсалом и добиться успеха во всех видах, а не только женском одиночном катании. Стать этаким главным тренером российской сборной по фигурному катанию — аналог Ирины Винер-Усмановой в художественной гимнастике.

Владимир Морозов ясно дал понять, что в парах у Тутберидзе это получилось. «Теперь она стала тренером пар», — сказал ветеран российской сборной, комментируя серебро в парах, которое вызвало немало споров, но позволяет рассчитывать на олимпийский командный турнир.

И вот теперь у нас есть сразу несколько свидетелей, что к чемпионату Европы, а также к Олимпиаде третий номер танцевальной сборной будет готовить штаб Тутберидзе.

Сам Глеб Смолкин:

— В начале января вы работали в «Хрустальном». Какую роль в подготовке сыграла Этери Тутберидзе?

— Скорее она сыграла роль тонизирующую, поскольку мы были в Москве без своего основного тренера. Этери Георгиевна помогала нам придать лоска, какой-то точности в движениях, в характере танца. Всегда полезно получить какое-то мнение со стороны. Тем более, от одного из лучших специалистов мира.

— Владимир Морозов на пресс-конференции сказал, что теперь Этери Георгиевна стала тренером пар. Можно ли говорить, что теперь она стала тренером танцоров?

— Пока рано. Не совсем по этой причине имеем к ней отношение. Она больше курирует где-то подсказывает. Нам же тоже хочется обратной связи, не только от своей команды, но и от других людей, это важно.

— Какие-то советы по настрою, а не по технике танцев, дает?

— Нет, не советует. Мы прекрасно понимаем, как надо себя настраивать, нам не по пять лет, мы достаточно большое время катаемся и достаточно взрослые люди, чтобы себя по возможности максимально настроить и друг друга. Да все понимают. Сложность, что это надо сделать, — заключил Смолкин.

Говорить, может, и рано, но получается, вскоре говорить будет в самый раз? В следующем сезоне, попозже или прямо в Пекине?

Игорь Шпильбанд, тренер:

— Какие планы на ближайшее время?

— Ребята будут отдыхать несколько дней, надо восстановиться, старты серьезные предстоят. Я лечу обратно в Америку на неделю и возвращаюсь на сборы в Красноярск, конечно.

— Как вы работали онлайн последние две недели?

— Конечно, сложно. Проще было бы, если бы я остался здесь, но я не мог — чемпионат США, а им не было смысла туда лететь. Поэтому они остались, поработали в Москву, мы обсудили задание, они его выполнили.

— Можно ли сказать, что последние недели их тренировала Этери Тутберидзе?

— (смеется) Не знаю, лучше вы у ребят спросите. Безусловно, она специалист, постоянно их видит, поправляет, помогает, конечно.

Что будет дальше?

Остается сказать: «Вы в танцах, Этери Георгиевна!» Удачного плавания и все такое. Хотя многие другие штабы наверняка меньше всего хотели такого развития событий и больше всего боялись. Теперь им придется считаться с новой реальностью. А если у «Хрустального» появится новый каток и полноценная школа танцев, которая сейчас представлена только на юниорском уровне, Этери Георгиевне останется только найти стабильного одиночника. Либо вырастить и дорастить поросль Федотов — Колесников, либо найти кого-то из уже выросших.