Арбитр Безбородов похвалил себя и оскорбил коллег в комментариях Telegram-канала. Дело рассмотрят в РФС
Арбитру Владиславу Безбородову грозит наказание за комментарии, оставленные 7 октября в Telegram-канале «Але, реф!». Как сообщили «СЭ» в РФС, слова официального лица, опубликованные в Сети, рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета.
Что сделал Безбородов
Владислав не раз приходил в комментарии Telegram-канала «Але, реф!», где несколько раз с положительной точки оценивал собственную работу. Первый известный инцидент случился в сентябре 2021 года — тогда один из пользователей написал: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!» Для большинства юзеров аккаунт высвечивался под именем Z, однако для тех, у кого арбитр имеется в контактах, появились его имя и фамилия.
7 октября этот же пользователь вновь ворвался в комментарии — на пост о грубости защитника «Химок» Эдгардо Фариньи в матче с «Краснодаром» оставил сразу три сообщения. В день игры «быков» (6 октября. — Прим. «СЭ») Безбородов работал на дерби «Динамо» и ЦСКА (1:2).
«Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — написал Z. А далее оскорбил арбитров Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева, которые якобы только и ищут повод для критики Владислава.
На самом канале появился пост с объяснением ситуации: по словам автора, Безбородов долгое время был подписан на канал и даже активно спорил в комментариях. Когда арбитру рассказали, что высказываться анонимно у него не получится из-за особенностей работы мессенджера, Владислав удалил большую часть сообщений. После игры между ЦСКА и «Динамо» он не выдержал и оценил свою работу, а после вышел из чата — так как он закрытый, без вступления обратно подтереть слова, вызвавшие вопросы, уже нельзя.
«Эти комменты стали достоянием тех, кто комментарии читает, а номер Безбородова есть у многих. После дерби, с которым Владислав справился хорошо, он опять спустя три года пришел в комменты и назвал свое судейство идеальным. Из чата вышел через пару дней. А чат закрытый, поэтому удалить их нельзя без вступления обратно. Комменты остались на канале. Кто захочет — найдет», — говорится в посте на канале «Але, реф!».
Что ему грозит
Безбородов предположительно нарушил статью 2.2 «Правил делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа», не проявив уважение, терпимость и корректность к коллегам в социальной сети. За это может быть наказание от предупреждения до отстранения от матчей и даже расторжения контракта с арбитром, если такой документ, размещенный на официальном сайте, утвержден исполкомом РФС и до сих пор действует.
Российский футбольный союз уже начал разбирательство этого инцидента и в ближайшее время определится, насколько серьезна вина Владислава. «Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Безбородов отработал в семи матчах этого сезона РПЛ: показал 38 желтых и две красные карточки. В 11-м туре его хвалили за работу на дерби «Динамо» и ЦСКА, однако уже после следующей игры между «Ахматом» и «Факелом» арбитра много критиковали. Воронежский клуб даже обратился в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам — возможному пенальти на 50-й минуте и штрафному удару, который привел к голу грозненцев на 32-й минуте. При этом «Факел» выиграл 3:2, оставшись в меньшинстве и забив победный мяч в компенсированное время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2