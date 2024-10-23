Арбитр Безбородов похвалил себя и оскорбил коллег в комментариях Telegram-канала. Дело рассмотрят в РФС

Наказание — от предупреждения до расторжения контракта.

Арбитру Владиславу Безбородову грозит наказание за комментарии, оставленные 7 октября в Telegram-канале «Але, реф!». Как сообщили «СЭ» в РФС, слова официального лица, опубликованные в Сети, рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета.

Что сделал Безбородов

Владислав не раз приходил в комментарии Telegram-канала «Але, реф!», где несколько раз с положительной точки оценивал собственную работу. Первый известный инцидент случился в сентябре 2021 года — тогда один из пользователей написал: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!» Для большинства юзеров аккаунт высвечивался под именем Z, однако для тех, у кого арбитр имеется в контактах, появились его имя и фамилия.

7 октября этот же пользователь вновь ворвался в комментарии — на пост о грубости защитника «Химок» Эдгардо Фариньи в матче с «Краснодаром» оставил сразу три сообщения. В день игры «быков» (6 октября. — Прим. «СЭ») Безбородов работал на дерби «Динамо» и ЦСКА (1:2).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — написал Z. А далее оскорбил арбитров Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева, которые якобы только и ищут повод для критики Владислава.

На самом канале появился пост с объяснением ситуации: по словам автора, Безбородов долгое время был подписан на канал и даже активно спорил в комментариях. Когда арбитру рассказали, что высказываться анонимно у него не получится из-за особенностей работы мессенджера, Владислав удалил большую часть сообщений. После игры между ЦСКА и «Динамо» он не выдержал и оценил свою работу, а после вышел из чата — так как он закрытый, без вступления обратно подтереть слова, вызвавшие вопросы, уже нельзя.

«Эти комменты стали достоянием тех, кто комментарии читает, а номер Безбородова есть у многих. После дерби, с которым Владислав справился хорошо, он опять спустя три года пришел в комменты и назвал свое судейство идеальным. Из чата вышел через пару дней. А чат закрытый, поэтому удалить их нельзя без вступления обратно. Комменты остались на канале. Кто захочет — найдет», — говорится в посте на канале «Але, реф!».

Что ему грозит

Безбородов предположительно нарушил статью 2.2 «Правил делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа», не проявив уважение, терпимость и корректность к коллегам в социальной сети. За это может быть наказание от предупреждения до отстранения от матчей и даже расторжения контракта с арбитром, если такой документ, размещенный на официальном сайте, утвержден исполкомом РФС и до сих пор действует.

Российский футбольный союз уже начал разбирательство этого инцидента и в ближайшее время определится, насколько серьезна вина Владислава. «Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Безбородов отработал в семи матчах этого сезона РПЛ: показал 38 желтых и две красные карточки. В 11-м туре его хвалили за работу на дерби «Динамо» и ЦСКА, однако уже после следующей игры между «Ахматом» и «Факелом» арбитра много критиковали. Воронежский клуб даже обратился в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам — возможному пенальти на 50-й минуте и штрафному удару, который привел к голу грозненцев на 32-й минуте. При этом «Факел» выиграл 3:2, оставшись в меньшинстве и забив победный мяч в компенсированное время.