Щербакова вернулась! А вот Трусова осталась третьим номером после двух смен тренера

Бороться против самой себя можно очень по-разному.

Чемпионат Европы. Женщины

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 259,06

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42

3. Александра Трусова (Россия) — 234,36

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75

Главное, что произошло у женщин в Таллине — конечно, не золото Валиевой. Давайте сразу оставим ее в стороне, дадим отдохнуть, восстановить тройной аксель. Переставлять слова в одах и дифирамбах Камиле — очень интересно, но лучше для этого нанять генератор. Она уверенно обживается в космосе, скоро мебель завезет.

Трусова не оценила часы, но ради лучших подарков не хочет снизить контент

Феноменальные Щербакова и Трусова, между которыми три балла — вот настоящая история двух преодолений. У первой тейп на ноге, у другой только что была тяжелая травма. Но вышли после максимально провальной короткой и показали зимующих раков. И с улыбкой, как ни в чем ни бывало, пошли фотографироваться с медалями. Удачно уживается в них детское и стервозное. Только подаренные часы Сашу, кажется, не совсем удовлетворили. В полушутку она сказала подругам по команде: «Вечно мне попадается самое хреновое!»

Отдельная тема — что Трусова осталась третьим номером сборной. До часов получше оставался один чистый элемент. Александра сделала очень многое за последние месяцы, заматерела. Через боль на характере вытащила Гран-при США. Но она уходила от Тутберидзе, будучи недовольной третьим местом (вернее, недовольны были родители). У Плющенко осталась на нем же. И теперь, проделав обратный рейс, не смогла с него уйти. Преодоление ради чего?

Впрочем, у Трусовой свое измерение побед. Она борется с историей, рекордами в первую очередь, а не за часы. Мне было удивительно услышать от трех фигуристок, почти хором, ответ на вопрос «Вы часто говорите, что боретесь сами с собой. Хотите ли вы выиграть Олимпиаду?» Он был очень прости саркастичен: «Мы боремся сами с собой».

Ошибки были у обеих

Было ли между Щербаковой и Трусовой три балла? Если мы займемся сравнением прокатов Щербаковой и Трусовой, то вернемся на чемпионат России в Челябинск. Помните? Анна снова преодолевает себя, фаны Трусовой вне себя, потому что считают, что их кумир прыгает чище и текстбучнее, то есть по учебнику. Но тогда нерв был совсем другой. Разные школы, палец вниз от Плющенко.

Предлагаю в этот раз отказаться от высчитывания с линейкой недокрутов. Уж слишком планка эфемерная. На любой прыжок Трусовой со спорным ребром на флипе найдется тулуп Щербаковой, в котором первый оборот она скручивает на льду. 9,29 за навыки катания Щербаковой? Так и 8,89 Трусовой вызывают желание провести расследование.

Можно бесконечно вымерять градусы и сантиметры, но сути дела это не меняет. Тем более что все наши фигуристки, как они усиленно вкладывают в наши головы, ни за какие места не борются. И золото Олимпиады им не интересно. Они — сами с собой, показывать максимум, вот в ту оперу. Может, тогда золото сразу Хендрикс отдадим, раз оно нам не нужно?

Щербакова заметила хейт

Если серьезно, то уважения заслуживает каждая из этой пары. У каждой свой, очень жертвенный олимпийский сезон. Как бы ни отрицала Анна наличие травмы, настаиваю, что ее физическое состояние было не оптимальное. Что произошло перед произвольной программой — загадка. Наверное, пресловутый плюс-старт, который можно уже называть каким-нибудь «эффектом Щербаковой» или, не знаю, щербакселем. У других тройной аксель, а у нее — вот такой.

Анна снова показала уникальную возможность при абсолютном развале на тренировках и с тейпом на ноге выйти и прыгнуть выше головы. Идеальный расклад для драматургии: весь вечер и следующий день можно переживать, заламывать руки — а потом происходит чудесное преображение. Американцы кричат про допинг, русские рукоплещут, чемпионка мира в очередной раз скромно и интеллигентно рассказывает, как же она всех так обманула. А на деле она никого не обманывала — мы сами себе втемяшили эту патетику. Хотя и под воздействием образов Анны.

Анна Щербакова. Фото AFP

Но было в словах серебряной призерки вчера что-то тревожное:

«После падения в короткой было морально тяжело. Я и до соревнований сильно нервничала, а после короткой вообще было ощущение, что все завалила, ни с чем не справилась, все потеряно, будто время до произвольной ты доживаешь до очередного провала. Возможно, мне помог день перерыва, и все мысли остались во вчера. Вчера день был просто в тумане, я приходила в себя. А проблем с формой нет. Такой мой прокат — это не случайность и не что-то из ряда вон выходящее.

К чемпионату Европы все довольно сильно накалилось, признаться честно, я не читала впервые про себя никаких новостей, возможно, это тоже с опытом приходит. С каждым стартом что-то новое понимаешь для себя, но тут впервые я была настолько расстроена после короткой", — заключила Щербакова.

Накалилось, понятно, из-за отбора на Олимпиаду. Продолжу отстаивать позицию, что задавать вопросы спортсменам о соперничестве друг с другом и оценках — абсолютно нормально. Вопрос не к репортерам, а самим оценкам. Но если даже Анна заметила такое движение после чемпионата России, все неприятно. С другой стороны, олимпийский сезон всегда связан с закалкой. Скажите спасибо, что не как с Усачевой.

Трусова или Щербакова в команднике? Или обе?

Единственный важный вопрос здесь — олимпийский командный турнир, с которого начнется Олимпиада в Пекине. Замена у женщин максимально вероятна — хотя вроде бы нужнее танцам и мужчинам, но там как раз могут обойтись и без нее. Варианта, опять же настаиваю, все-таки два.

Первый, логичный и на поверхности: короткую программу с трикселем катает Валиева, произвольную — Щербакова или Трусова. Получается, Анна, потому что она выиграла битву на чемпионате Европы (разумеется, ни с кем не боровшись). Но окончательное решение надо принимать на сборах в Красноярске.

Второй, более хитросплетенный и политический: короткую программу катает Щербакова, произвольную — Трусова. Наоборот — смерти подобно, а Валиеву мы бережем под соусом подготовки к личному турниру. Главная аргументация здесь — расклад позволяет Этери Тутберидзе получить сразу трех олимпийских чемпионок, и никого не обидеть. Не секрет, что у каждой семьи и фигуристки в группе свои интересы, и крайне важно соблюсти их, не позволив расцвести фаворитизму. Три олимпийские чемпионки, а не две, весь хрустальный десант — и статуснее, и прибыльнее, и никого не обидит. Вопрос только в том, не пострадает ли от этого сборная России — федерация-то отвечает перед людьми куда выше Тутберидзе. Но, как мы уже поняли, мы ни за что не боремся.