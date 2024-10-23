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23 октября, 23:53

«Барселона» благодаря хет-трику Рафиньи разгромила «Баварию» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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23 октября. «Барселона» разгромила «Баварию» в матче Лиги чемпионов (4:1).
Фото AFP

«Барселона» обыграла «Баварию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

У испанской команды хет-трик оформил Рафинья и еще один гол забил Роберт Левандовски. Фермин Лопес отдал две результативные передачи. У немецкого клуба отличился Гарри Кейн, первый гол которого в этой игре был отменен после просмотра видеоповтора.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-гранатовые набрали 6 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-позиции.

В следующем матче турнира каталонский клуб 6 ноября сыграет против «Црвены Звезды», а мюнхенцы в этот же день встретятся с «Бенфикой».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:1
Бавария
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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