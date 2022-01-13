Тутберидзе обыграла Москвину в битве за командный турнир Олимпиады. Тарасова и Морозов — олимпийские чемпионы?

Второй парой сборной будут Владимир и Евгения.

Чемпионат Европы. Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 157,46

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 154,85

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 150,97

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 122,12

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 116,14

6. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 112,62

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 184,05

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90

6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03

На чемпионате Европы в Таллине завершились выступления в первом из четырех видов программы — парном катании. Как и ожидалось после короткой, никто из иностранцев не смог и близко подойти к трем ведущим российским парам. Тем не менее, распределение мест внутри нашей тройки еще сохраняло интригу и имело на самом деле огромное значение.

Ведь если в личном первенстве мест на Играх в Пекине три, то в командных соревнованиях только две возможные с заменой заявки. И с учетом практически гарантированной в этом виде медали — желание выступить в команде точно есть у каждого дуэта, который отправился в Эстонию. Но на кого сделает ставку федерация?

10 из 15 дуэтов на чемпионате Европы включают в себя эмигрантов из России

Для начала повторим мысль, которую мы проговаривали уже в нескольких материалах. Парное катание в Европе сейчас — это Россия и только Россия. Никаких «но» здесь быть не может. Занявшие по итогу четвертое место грузины Карина Сафина и Лука Берулава со своими баллами на чемпионате России со скрипом заняли бы предпоследнее 11-е место.

Всего пару баллов им виртуально проиграл дуэт Ильи Миронова и Екатерины Гейниш, который выступает вместе всего полгода. Сразу семь дуэтов, которые не приехали в Таллин, но выступали в Санкт-Петербурге в декабре оказались сильнее всех нероссийских участников первенства континента. По сути, и грузины крайне условные иностранцы. Родились в России, тренируются в Перми. В пятой паре «венгерка» Юлия Щетинина — родилась в Нижнем Новгороде. Елизавета Жукова из Екатеринбурга представляет Чехию, белорусы родом из Москвы и Набережных Челнов...

Экс-россияне есть и в составе пар, преставляющих Хорватию, Францию, второго венгерского дуэта. Из 15 набравшихся участников только пять пар никак не связаны с российским фигурным катанием. И у ISU, глядя на эту катастрофу, по сути, есть только два выхода. Либо расширять квоту для нашей страны (к чему призывает чиновников и «СЭ»). Либо упразднить дисциплину с чемпионата Европы.

В нынешнем виде, когда три подряд разминки показывают полулюбительский уровень, такие соревнования не нужны никому. Интересно, есть ли телезрители, которые от и до посмотрели все выступления? Соседи на канале «Беларусь 5» транслировали все в полном объеме для истинных гурманов фигурного катания. На трибунах любителей Артхауса было заметно меньше — большинство болельщиков стали собираться на «Тондираба арене» ближе к разборкам сильнейших.

Тарасова снова ошиблась, но это не помешало паре Тутберидзе стать второй

А посмотреть в последней разминке было на что. Все три пары представляют Россию, да еще и разница в тренерском штабе порой вызывает большую конфронтацию. Да и внутри одной группы никто никому уступать не собирался. Ведь на кону стояла Олимпиада.

Нет, вариант с заменой на Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина Федерация фигурного катания России будет рассматривать только в случае внезапной травмы или болезни. Несмотря на это, как в одном из эфиров «Квакселя» рассказала один из тренеров пары Бетина Попова, ребята готовятся без остановки и собираются ехать на предолимпийский сбор.

Речь о другом олимпийском отборе, за место в командных соревнованиях. Ясное дело, что произвольную дадут Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — это самые стабильные и сильные наши спортсмены без всяких вопросов. И в них охотно верят судьи. Произвольная Мишиной и Галлямова смотрелась не так хорошо, как короткая, тем не менее — два новых мировых рекорда и недостающий титул в кармане.

А вот вторая пара Тамары Москвиной своим шансом не воспользовалась. Либо ей не дали? Александра Бойкова с Дмитрием Козловским исправились после неудачи накануне — и с сальховом, и с остальными элементами. Только вот баллов для того, чтобы обойти Евгению Тарасову и Владимира Морозова, им все равно не хватило. Возможно, постановки Даниила Глейхенгауза смотрятся интереснее, чем хореография команды Тамары Москвиной и Артура Минчука, только вот чистым, как и в короткой, прокат дуэта, тренирующегося в «Хрустальном», не был.

Спросите меня через 10 лет, что происходит в России, и я отвечу — Михаил Коляда срывает аксель, а Евгения Тарасова — сальхов. Только когда твой тренер Этери Тутберидзе, похоже, значения таким деталям арбитры не придают. Бедовые Тарасова и Морозов вторые, а по версии некоторых российских судей, и вовсе первые.

А это с 99% вероятностью говорит о том, что именно Евгении и Владимиру дадут в Пекине короткую программу командника. Поздравляем Этери Георгиевну с первым в карьере олимпийским золотом в парах? Только вот Анна Щербакова, судя по ее форме, может все испортит. Поэтому, для баланса Вселенной, одно место надо вернуть в Северную столицу. Подсказать ФФККР номер Елизаветы Туктамышевой? Хотя у них он и так есть.