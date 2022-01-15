Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:10

Трусова прыгнула два четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова с ошибками исполнила произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, двойной аксель в каскаде с тройным тулупом, упала с четверного тулупа и четверного лутца, затем прыгнула тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

За произвольную программу Трусова получила 159,23 балла. По сумме выступлений она набрала 234,36 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
1
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин — о произвольной программе Трусовой: «Никто из мужчин не решается на такую сложность»

Ягудин: «И вот новая чемпионка Европы. Поздравляем Валиеву»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости