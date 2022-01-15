Трусова прыгнула два четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Александра Трусова с ошибками исполнила произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, двойной аксель в каскаде с тройным тулупом, упала с четверного тулупа и четверного лутца, затем прыгнула тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

За произвольную программу Трусова получила 159,23 балла. По сумме выступлений она набрала 234,36 балла.