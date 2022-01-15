Ягудин — о произвольной программе Трусовой: «Никто из мужчин не решается на такую сложность»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями после выступления Александры Трусовой с произвольной программой на чемпионате Европы в Таллине.

«Эмоциональный выдался прокат. Не снижает планки для себя, никогда. Упала — не упала, в какой кондиции, в какой форме. Она просто как танк идет вперед.

Всегда чистый прокат намного слаще. Но даже это выглядело шикарно. Никто из мужчин не решается на такую сложность. Да они и не умеют. Только единицы способны на такое на мировой арене», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.