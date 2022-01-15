Чемпионат Европы по фигурному катанию: итоги произвольной программы женщин

В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день женщины представят свои произвольные программы. Начало — в 19.30. После короткой программы лидирует Камила Валиева, Александра Трусова — третья. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Все три российские фигуристки выйдут на лед в заключительной, шестой, разминке. Камила Валиева выступит последней из 24 фигуристок (ориентировочно в 23:16), Анна Щербакова — 21-й (22:55), а Александра Трусова — 22-й (23:00).

Первая разминка

1. Александра Головкина (Литва)

2. Лара Наки Гутманн (Италия)

3. Регина Шерманн (Венгрия)

4. Ясмине Ямада (Швейцария)

5. Александра Фейгин (Болгария)

6. Наташа Маккей (Великобритания)

Вторая разминка

7. Йозефин Тальегард (Швеция)

8. Нина Петрыкина (Эстония)

9. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

11. Марина Пирреда (Италия)

12. Элишка Бржезинова (Чехия)

Третья разминка

13. Ольга Микутина (Австрия)

14. Николь Шотт (Германия)

15. Леа Серна (Франция)

16. Алексия Паганини (Швейцария)

17. Виктория Сафонова (Беларусь)

18. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. Анастасия Губанова (Грузия)

20. Екатерина Куракова (Польша)

21. Анна Щербакова (Россия) — 22.55

22. Александра Трусова (Россия) — 23.00

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Камила Валиева (Россия) — 23.16

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников