Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты представили свои ритм-танцы. Победу одержали представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Второе место заняли еще одни представители России — Александра Степанова и Иван Букин.
Еще одна российская пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — оказалась на восьмой строчке.
Фигурное катание
Таллин (Эстония)
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 87.89
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 86.45
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.35
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97
5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77.99
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75.83...
8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 73.32