Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты представили свои ритм-танцы. Победу одержали представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Второе место заняли еще одни представители России — Александра Степанова и Иван Букин.

Еще одна российская пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — оказалась на восьмой строчке.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Чемпионат Европы

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 87.89

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 86.45

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.35

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 79.97

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 77.99

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75.83...

8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 73.32