Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольной программы мужчин

В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В третий соревновательный день мужчины представят свои произвольные программы. В составе сборной России выступают Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

После короткой программы россияне занимают три первых места. Лидирует Андрей Мозалев (99,76), вторым идет Марк Кондратюк (99,06), тройку замыкает Евгений Семененко (99,04).

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

2. Корнель Витковский (Польша)

3. Бурак Демирбога (Турция)

4. Давиде Льютон Брейн (Монако)

5. Вальтер Виртанен (Финляндия)

6. Славик Айрапетян (Армения)

Вторая разминка

7. Константин Милюков (Беларусь)

8. Арлет Леванди (Эстония)

9. Маурицио Цандрон (Австрия)

10. Михал Бржезина (Чехия)

11. Никита Старостин (Германия)

12. Лукас Бричги (Швейцария)

Третья разминка

13. Николай Мемола (Италия)

14. Поль Фентц (Германия)

15. Кевин Аймо (Франция)

16. Габриэле Франгипани (Италия)

17. Иван Шмуратко (Украина)

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. Денис Васильев (Латвия)

20. Даниэль Грассль (Италия)

21. Морис Квителашвили (Грузия)

22. Евгений Семененко (Россия) — 22:30

23. Марк Кондратюк (Россия) — 22:38

24. Андрей Мозалев (Россия) — 22:46

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников