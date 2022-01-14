Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн ритм-танца дуэтов

В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В третий соревновательный день танцевальные дуэты представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ханна Якуч / Алессио Галли (Голландия)

2. Екатерина Кузнецова / Александр Колосовский (Азербайджан)

3. Каролина Москени / Франческо Фьоретти (Италия)

4. Жасмин Тессари / Стефан Уокер (Швейцария)

Вторая разминка

5. Аурелия Иполито / Люк Расселл (Латвия)

6. Мария Голубцова / Кирилл Белобров (Украина)

7. Анастасия Полибина / Павел Головишников (Польша) WD

8. Солен Мазинг / Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

Третья разминка

9. Тина Гарабедян / Симон Прул Сенекаль (Армения)

10. Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия)

11. Мария Игнатьева / Даниил Семко (Венгрия)

12. Мария София Пучерова / Никита Лысак (Словакия)

Четвертая разминка

13. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)

14. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

15. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)

16. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16.07

17. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

Пятая разминка

18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

20. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

21. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

22. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

Пятая разминка

23. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

24. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17.28

25. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

26. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17.41

27. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников