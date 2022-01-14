Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн ритм-танца дуэтов
В третий соревновательный день танцевальные дуэты представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ханна Якуч / Алессио Галли (Голландия)
2. Екатерина Кузнецова / Александр Колосовский (Азербайджан)
3. Каролина Москени / Франческо Фьоретти (Италия)
4. Жасмин Тессари / Стефан Уокер (Швейцария)
Вторая разминка
5. Аурелия Иполито / Люк Расселл (Латвия)
6. Мария Голубцова / Кирилл Белобров (Украина)
7. Анастасия Полибина / Павел Головишников (Польша) WD
8. Солен Мазинг / Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
Третья разминка
9. Тина Гарабедян / Симон Прул Сенекаль (Армения)
10. Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия)
11. Мария Игнатьева / Даниил Семко (Венгрия)
12. Мария София Пучерова / Никита Лысак (Словакия)
Четвертая разминка
13. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)
14. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
15. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)
16. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16.07
17. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)
Пятая разминка
18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
20. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
21. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
22. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
Пятая разминка
23. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
24. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17.28
25. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
26. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17.41
27. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников