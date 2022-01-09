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Бестемьянова назвала фаворитку предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию

12:21
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.

«Конечно, выделяется Валиева. Она однозначный фаворит всего предстоящего чемпионата Европы. Согласна с тем, что на чемпионате Европе призовые места будут разыгрывать наши девочки. Нужно, чтобы они чисто катались чисто. Там есть и Луна Хендрикс, и другие фигуристки. Если срывается элемент в короткой программе, сразу кто-нибудь влезает. Девчонки должны кататься чисто, тогда никто к ним не подберется», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры