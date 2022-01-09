Бестемьянова назвала фаворитку предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.

«Конечно, выделяется Валиева. Она однозначный фаворит всего предстоящего чемпионата Европы. Согласна с тем, что на чемпионате Европе призовые места будут разыгрывать наши девочки. Нужно, чтобы они чисто катались чисто. Там есть и Луна Хендрикс, и другие фигуристки. Если срывается элемент в короткой программе, сразу кто-нибудь влезает. Девчонки должны кататься чисто, тогда никто к ним не подберется», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.