Бестемьянова назвала фаворитку предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию
12:21
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.
«Конечно, выделяется Валиева. Она однозначный фаворит всего предстоящего чемпионата Европы. Согласна с тем, что на чемпионате Европе призовые места будут разыгрывать наши девочки. Нужно, чтобы они чисто катались чисто. Там есть и Луна Хендрикс, и другие фигуристки. Если срывается элемент в короткой программе, сразу кто-нибудь влезает. Девчонки должны кататься чисто, тогда никто к ним не подберется», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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