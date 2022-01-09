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Жулин назвал фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европе

12:05
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Тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.

«Кто для меня является фавориткой? Мне нравится Валиева. Сто процентов увидим ее на пьедестале!», — сказал Жулин «СЭ».

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.

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Мария Куцубеева все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры