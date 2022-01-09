Жулин назвал фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европе

Тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.

«Кто для меня является фавориткой? Мне нравится Валиева. Сто процентов увидим ее на пьедестале!», — сказал Жулин «СЭ».

Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.