Жулин назвал фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европе
12:05
Тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Таллине.
«Кто для меня является фавориткой? Мне нравится Валиева. Сто процентов увидим ее на пьедестале!», — сказал Жулин «СЭ».
Чемпиона Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Сборную России в одиночном женском фигурном катании представляют Камила Валиева Александра Трусова и Анна Щербакова.
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю