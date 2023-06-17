Тренер сборной по велошоссе Абрамян против участия спортсменов в чемпионате мира в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян считает, что россиянам не нужно выступать на чемпионате мира по велоспорту в статусе нейтральных спортсменов.

«Если говорить про чемпионат мира, то решение об участии в нем каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать лично. Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать. И на сегодняшний день участие наших велосипедистов в чемпионате мира находится под большим вопросом. Но я очень рад тому, что наши спортсмены могут участвовать в международных гонках в составе своих профессиональных команд и имеют возможность поддерживать свой высокий уровень подготовки», — приводит ТАСС слова Абрамяна.

Чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.