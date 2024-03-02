Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

2 марта, 10:32

Международный союз велосипедистов разрешил 46 россиянам выступать в нейтральном статусе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 73 спортсменам, из которых 46 являются россиянами, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

В то же время UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20135253
3
0
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Нам педали принесут олимпийские медали
"ВТБ Арена парк" провёл "Велоночь"
Гонщик "Катюши" отбивается от фанатов
Армстронг в центре допингового скандала
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о том, что у него рак
Новости
RSS RSS
Все новости