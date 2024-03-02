Международный союз велосипедистов разрешил 46 россиянам выступать в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 73 спортсменам, из которых 46 являются россиянами, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

В то же время UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.