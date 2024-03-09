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9 марта, 18:39

Россиянин Власов стал победителем седьмого этапа велогонки «Париж — Ницца»

Алина Савинова
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Россиянин Александр Власов выиграл седьмой этап многодневной велогонки «Париж — Ницца».

27-летний спортсмен преодолел дистанцию в 104 км за 2 часа 44 минуты 3 секунды. Вторым стал бельгиец Ремко Эвенепул, третьим — словенец Примож Роглич. Оба спортсмена уступили Власову 8 секунд.

По итогам семи этапов в общем зачете лидирует американец Брэндон Макналти с результатом 25 часов 28 секунд. Власов занимает 10-е место, проигрывая ему 2 минуты 5 секунд.

Многодневная велогонка стартовала 3 марта и завершится 10-го числа. Спортсменам осталось преодолеть 109,3 км.

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