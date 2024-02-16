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16 февраля, 22:25

Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о том, что у него рак

Виктория Кравченко
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Трековый велогонщик, шестикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Крис Хой в соцсетях сообщил, что борется с онкологическим заболеванием.

47-летний спортсмен рассказал, что ему диагностировали заболевание в прошлом году, несмотря на то, что у него не было никаких симптомов.

«В настоящее время я прохожу лечение, включая химиотерапию, которое, к счастью, проходит очень хорошо», — написал Хой.

На Олимпийских играх и чемпионатах мира Хой завоевал 31 награду, 17 из которых — золотые.

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