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Сегодня, 09:29

Международный союз велосипедистов аннулировал нейтральный статус двух россиян

Сергей Разин
корреспондент
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Международный союз велосипедистов (UCI) лишил нейтрального статуса российских спортсменов Федора Даясова и Бориса Пономарева, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Оба россиянина получили нейтральный статус в 2023 году. При этом, как сообщает ТАСС, оба спортсмена завершили профессиональную карьеру. На данный момент количество российских велосипедистов, имеющих нейтральный статус, составляет 46 человек.

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29-летний Пономарев является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года в ВМХ-рейсе.

Источник: https://tass.ru/sport/20602371
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