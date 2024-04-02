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В ДТП на Кубани погиб тренер по велосипедному спорту

Алина Савинова
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1 апреля в Тихорецком районе Кубани произошло ДТП, в результате которого погиб тренер и президент Федерации велосипедного спорта Липецкой области Максим Раилко, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В автомобиль «Лада», за рулем которой был тренер, врезалась выехавшая на встречную полосу легковушка Skoda. Раилко скончался на месте от полученных травм. Его воспитанники, находившиеся в салоне «Лады», были доставлены в больницу.

«Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята — четыре ребенка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, за жизнь детей сейчас борются врачи. Их состояние оценивается как тяжелое.

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