Российский BMX-райдер Ризаев — о международных стартах: «Изменились правила, выезжать больше не могу»

Райдер Ирек Ризаев в интервью «СЭ» рассказал о проблемах, из-за которых он не может в ближайшее время принимать участие в международных турнирах под эгидой UCI.

Международный союз велосипедистов с 2022 года оставался одной из немногих спортивных организаций, которая допускала спортсменов из России в нейтральном статусе. Выступающий в BMX-фристайле Ризаев успел выступить на нескольких этапах Кубка мира.

«Год назад был в ЮАР, там были коммерческие соревнования. Что касается Кубка мира от UCI, то я действительно ездил в Саудовскую Аравию и во Францию. Но сильно изменились правила допуска, и сейчас возможности выезжать на международные старты у меня нет. В подробности вдаваться не могу, и когда эта ситуация изменится, сказать пока не могу. К большому сожалению, пока так. Не знаю, что дальше будет», — сказал Ризаев.

Ризаев принял участие в первых в истории мультиспортивных фиджитал-соревнованиях Игры будущего и в составе команды Chain Crew занял первое место.