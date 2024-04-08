Чемпион России по велоспорту Цатевич скончался в возрасте 34 лет

Бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер на 35-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича!» — говорится в заявлении ФВСР.

Отмечается, что прощание с Цатевичем состоится 10 апреля в Верхней Пышме, где родился спортсмен.