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Сегодня, 14:56

Чемпион России по велоспорту Цатевич скончался в возрасте 34 лет

Алина Савинова
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Бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер на 35-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича!» — говорится в заявлении ФВСР.

Отмечается, что прощание с Цатевичем состоится 10 апреля в Верхней Пышме, где родился спортсмен.

Цатевич выступал за команду мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Он становился победителем групповой гонки на Спартакиаде молодежи России, выигрывал чемпионат России в гонке «критериум», одерживал победу в гонке «Ле Самын», а также поднимался на подиумы на Кубках мира.

Источник: https://t.me/fvsr_ru/6835
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