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23 февраля, 11:25

Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку

Виктория Кравченко
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Тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций, который начнется 15 марта в Гонконге.

«Я предполагаю, что это разовый допуск на этап Кубка наций. Надо сказать отдельное спасибо руководству нашей федерации, которое смогло убедить UCI, чтобы он дал wild card на этот турнир, потому что по правилам соревнований для допуска на них каждый спортсмен должен иметь не более 250 рейтинговых очков. А у наших спортсменов их нет вообще, поэтому мы допущены в порядке исключения», — цитирует Хозова ТАСС.

Россияне, имеющие нейтральный статус, на этапе Кубка наций в Гонконге получат возможность выступать только в индивидуальных видах программы.

Источник: https://tass.ru/sport/20066177
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