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24 февраля, 20:03

Международный союз велосипедистов добавил российским спортсменкам олимпийскую лицензию

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) добавил одну олимпийскую лицензию россиянкам в женской групповой гонке на шоссе.

«Международный союз велосипедистов пересчитал очки в рейтинге и добавил нам одну олимпийскую лицензию в женской групповой гонке. Таким образом, у нас есть возможность заявить в групповую гонку двух спортсменок. В женской индивидуальной гонке у нас по-прежнему одна лицензия», — приводит ТАСС слова Абрамяна.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/20076275
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