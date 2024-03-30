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Сегодня, 14:33

Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелехина умерла на 62-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелехина умерла на 62-м году жизни.

Об этом сообщила Федерации велосипедного спорта России.

Мелехина скончалась после продолжительной болезни в ночь с 27 на 28 марта.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Натальи Николаевны», — говорится в заявлении Федерации.

Мелехина стала победительницей чемпионата мира в командной гонке в 1989 году. Также она завоевала бронзу первенства мира в 1990 году.

Источник: https://t.me/fvsr_ru/6753
Велоспорт
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