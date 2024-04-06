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Сегодня, 11:52

Президент Федерации велоспорта России об Олимпиаде в Париже: «Мы должны ехать. Иначе просто сдались без боя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото AFP

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» заявил, что считает необходимым участие российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

— Понимаете, идет дискуссия. На самом деле, 25 марта был последний день подачи документов на аккредитацию тех людей, которые отобрались по квотам. Надо вообще рассмотреть, сколько людей подали на аккредитацию. Может, их там всего пара десятков человек. А после 25 марта все ворота закрыты. МОК направил информационное письмо, инструкции по аккредитациям и прочее, возложили на национальные федерациии подачу деклараций на нейтральных спортсменов. Дальше МОК пишет «case by case» (англ. «от случая к случаю»). У нас в велоспорте в конце прошлого года были закрыты квоты. Очки этого года в зачет не шли.

Мы знали своих ребят, знали, что они профессионалы, подали декларации. Ничего нового для них в соревнованиях не будет. У каждой федерации свои особенности. Только государственный посыл должен либо остановить, либо не остановить. Но никто не смотрит глубже и шире, все уперлись в эмоции: ехать, не ехать, нас нагибают, унижают. Есть же правила, которые не работают, но могут сработать в 2028 году. Если мы проигнорировали Олимпиаду, нас могут на следующую не пустить. Вот и все. Конечно, на этих Играх в Париже нас не ждут. Я рассматриваю эту историю так: у нас есть эта пара десятков человек, они должны ехать.

Я не вижу больших оснований, почему мы не должны ехать. Можно вспомнить, как мы ездили в Токио и Пекин без флага и гимна, правда, там был другой предлог. Но мы же поехали. Потом все чествовали наших чемпионов. Здесь вызов: нас не ждут, но мы должны ехать. Иначе мы просто сдались без боя. Вот и все. Я рассматриваю эту историю так, — сказал Екимов «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Велоспорт
Олимпиада
Вячеслав Екимов
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