В Федерации велоспорта России отреагировали на отказ UCI в выдаче нейтрального статуса тренеру сборной

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ Международного союза велосипедистов в получении нейтрального статуса по политическим причинам тренеру сборной России по велотреку Татьяне Макаровой.

«Статусы присваиваются, потом отзываются по каким-то причинам. Не знаю, с чем связан отказ в нейтральном статусе у Тани Макаровой. Если она что-то выложила, что не понравилось UCI, то, наверное, была замешана политика. Но я не знаю всех фактов. Сегодня праздник, мне ничего об этом не доложили. Может, завтра доложат», — сказал Екимов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество вероятных участников Игр из России оценивается примерно в 40 человек.