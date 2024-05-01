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Сегодня, 14:54

В Федерации велоспорта России отреагировали на отказ UCI в выдаче нейтрального статуса тренеру сборной

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ Международного союза велосипедистов в получении нейтрального статуса по политическим причинам тренеру сборной России по велотреку Татьяне Макаровой.

«Статусы присваиваются, потом отзываются по каким-то причинам. Не знаю, с чем связан отказ в нейтральном статусе у Тани Макаровой. Если она что-то выложила, что не понравилось UCI, то, наверное, была замешана политика. Но я не знаю всех фактов. Сегодня праздник, мне ничего об этом не доложили. Может, завтра доложат», — сказал Екимов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество вероятных участников Игр из России оценивается примерно в 40 человек.

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