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10 марта, 15:26

Войнова заявила, что не будет принимать условия UCI ради нейтрального статуса

Алина Савинова
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Двукратный призер Олимпийских игр в велогонках на треке Анастасия Войнова не считает правильным соглашаться на условия Международного союза велосипедистов (UCI) для участия в турнирах.

«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса», — приводит ТАСС слова Войновой.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

В конце мая UCI сообщил, что не считает возможным получение Войновой нейтрального статуса из-за ее принадлежности к силовым структурам. Сама спортсменка не подавала заявок на выступление на международных турнирах без российского флага и гимна. При этом Войнова отмечала, что не собирается завершать карьеру, несмотря на отстранение.

Источник: ТАСС
Анастасия Войнова
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