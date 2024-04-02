Федерация велоспорта России поможет родственникам погибшего в ДТП Максима Раилко

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о помощи родственникам погибшего в ДТП президента федерации велосипедного спорта Липецкой области Максима Раилко.

«Мы всегда стараемся помочь. В данным момент обсуждаем размер помощи и помощь в организации похорон. Максим был очень активным человеком. С ним были связаны большие надежды в Липецкой области. Там есть велотрек, который находится в запущенном состоянии. Мы вместе занимались вопросом, как это дело оживить. Максим был человеком, который этот вопрос начинал активно двигать. Очень обидно», — сказал Екимов «СЭ».

Сообщается, что авария произошла 1 апреля. Тренер вез своих воспитанников на соревнования. На встречную полосу выехал пьяный водитель. В результате лобового столкновения тренер погиб на месте. 28 апреля ему должно было исполниться 34 года.