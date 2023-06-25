Первый этап велогонки «Пять колец Москвы» отменен в связи с введением режима КТО
Федерация велосипедного спорта России объявила об отмене первого этапа многодневной велогонки «Пять колец Москвы».
Федерация позднее сообщит о возможности проведения второго этапа велогонки. Несмотря на отмену массовых мероприятий в Москве, пролог велотура состоялся 24 июня.
В целях пресечения возможных террористических актов 24 июня на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции.
Источник: https://t.me/fvsr_ru/3954
Новости