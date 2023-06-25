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Сегодня, 09:40

Первый этап велогонки «Пять колец Москвы» отменен в связи с введением режима КТО

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация велосипедного спорта России объявила об отмене первого этапа многодневной велогонки «Пять колец Москвы».

Федерация позднее сообщит о возможности проведения второго этапа велогонки. Несмотря на отмену массовых мероприятий в Москве, пролог велотура состоялся 24 июня.

В целях пресечения возможных террористических актов 24 июня на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://t.me/fvsr_ru/3954
Велоспорт
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