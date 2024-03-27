Лучший российский велогонщик Власов усомнился в необходимости ехать на Олимпиаду

Российский велогонщик Александр Власов, занимающий 13-е место в мировом рейтинге и финишировавший 5-м в своем последнем для себя «Тур де Франс», в разговоре с «СЭ» озвучил сомнения в своем участии в Олимпийских играх в Париже. У России есть одна олимпийская квота в велошоссе.

«Я, скорее всего, не поеду, профиль не мой. И между «Туром» и «Вуэльтой» хочется отдохнуть и сделать хороший тренировочный блок. Государство должно принимать решение по участию или спортсмен? Это индивидуальное решение каждого спортсмена. Отношение к словам про «предательство»? По сути, если подумать, некоторые же сейчас так же выступают на международной арене без флага на других соревнованиях. Вот и Олимпиада — такие же соревнования», — ответил Власов.

Олимпийские игры в велошоссе начинаются 27 июля. «Тур де Франс» заканчивается шестью днями ранее.