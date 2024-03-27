Президент Федерации велоспорта России: «Если бойкотируем Олимпиаду — пропустим следующие и должны быть готовы к массовой смене гражданства»

Президент велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в интервью «СЭ» высказался о возможном отказе России от участия в Олимпиаде в Париже.

— Своим участием мы показываем, что готовы соблюдать Олимпийскую хартию и оставаться в международном спорте. Да, нас действительно особо не хотят видеть, нам создают такие условия, как бы говоря — «ну пусть попробуют, приедут». Да, эти условия в какой-то мере унизительны. Но то, что спортсмены готовы ехать даже на таких тяжелых условиях и биться за медаль — это сильный поступок, мне кажется, он, наоборот, заслуживает поддержки. Мы должны быть готовы, что если мы отказываемся от Олимпиады, то можем пропустить Олимпиаду 2028, 2032 года, а может, и все в нашем поколении. Будем вариться в своем соку, как в Советском Союзе.

Депутаты говорят, что ехать — это предательство? Мне кажется, в данном случае надо смотреть на слова президента — он говорил, что решение за спортсменами. Окончательное решение зависит от позиции Минспорта. Пока министр занял такую, удобную позицию, во многом непонятную — мол, все зависит от самих спортсменов. Это вроде бы и не против, и не за. Но я считаю — надо ехать. Да, условия могут измениться, тогда будем решать, приемлемы ли они.

Но если мы сразу пойдем путем бойкота — можно ожидать массовой смены гражданства уже в течение года. Условный Власов никак не зависит от федерации по правилам. Он может просто написать заявление в UCI, его одобряют — и все, он получает спортивное гражданство другой страны. К его чести, он этого не делает. Но от выбранного сейчас вектора будет многое зависеть, — сказал Екимов.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество российских участников оценивается примерно в 40 человек.