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Сегодня, 12:35

Тренер Ковпанец: «Все попытки пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские спортсмены пресекают попытки переманить их для выступления за другие страны.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось. И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — сказал Ковпанец РИА «Новости».

Российские велогонщики пропустят чемпионат мира, который пройдет в Глазго (Шотландии) из-за невозможности в краткие сроки оформить британские визы.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Велоспорт
Сборная России по велоспорту
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