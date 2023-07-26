Тренер Ковпанец: «Все попытки пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские спортсмены пресекают попытки переманить их для выступления за другие страны.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось. И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — сказал Ковпанец РИА «Новости».

Российские велогонщики пропустят чемпионат мира, который пройдет в Глазго (Шотландии) из-за невозможности в краткие сроки оформить британские визы.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.