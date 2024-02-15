В Испании из-за забастовки фермеров сократили многодневку «Вуэльта Андалусии»

В Испании перенесли начало шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Андалусии» из-за забастовок фермеров, сообщает Marca. Соревнования сокращены с пяти до трех этапов.

Первый этап должен был пройти 14 февраля, однако его отменили, так как органы правопорядка были перенаправлены на забастовки.

Этапы гонки состоятся 16, 17 и 18 февраля.

Отмечается, что маршрут может быть изменен и будет зависеть от развития протестов. Велогонка не входит в зачет Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI).