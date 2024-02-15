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15 февраля, 10:46

В Испании из-за забастовки фермеров сократили многодневку «Вуэльта Андалусии»

Виктория Кравченко
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В Испании перенесли начало шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Андалусии» из-за забастовок фермеров, сообщает Marca. Соревнования сокращены с пяти до трех этапов.

Первый этап должен был пройти 14 февраля, однако его отменили, так как органы правопорядка были перенаправлены на забастовки.

Этапы гонки состоятся 16, 17 и 18 февраля.

Отмечается, что маршрут может быть изменен и будет зависеть от развития протестов. Велогонка не входит в зачет Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI).

Фермеры в Испании на тракторах 9-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Около 400 фермеров до сих пор перерывают движение на автомагистрали, соединяющей Испанию и Францию, а также доступ к порту Таррагоны.
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