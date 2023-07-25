Великобритания может лишиться проведения турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян в письме министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю прокомментировал запрет на въезд в страну для российских спортсменов.

По словам Лапартьяна, подобные меры могут повлиять на оценку будущих заявок Великобритании на проведение соревнований.

«Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы», — приводит слова Лапартьяна РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Российские велогонщики пропустят чемпионат мира, который пройдет в Глазго (Шотландии) из-за невозможности в краткие сроки оформить британские визы.