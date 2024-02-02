Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 45 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за восемь месяцев присвоил нейтральный статус 71 спортсмену, из которых 45 являются россиянами, сообщает ТАСС.

По состоянию на 2 февраля нейтральный статус имеют следующие россияне: Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева, Инна Абайдуллина, Мария Аверина и Иван Новолодский.

Отмечается, что четверым россиянам было отказано в получении нейтрального статуса: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет будет действовать до тех пор, пока будут сохраняться специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.